Acúleos x espinhos: entenda a curiosa diferença botânica

Os acúleos revelam como a defesa pode ser simples e eficiente. Já os espinhos demonstram adaptações mais profundas na estrutura da planta. Assim, observar essas formas pontiagudas é também aprender sobre evolução e sobrevivência. A natureza, em sua engenhosidade, transforma pequenos detalhes em estratégias vitais. E nós, ao distinguir acúleos de espinhos, descobrimos novas histórias escondidas na superfície das plantas. Foto: pixabay/milivigerova