Sobe e desce: entenda o poder das marés e como elas funcionam

A Lua exerce uma atração gravitacional sobre todos os corpos da Terra, mas o efeito é mais perceptível nas águas dos oceanos, que se deslocam com maior liberdade. Quando um ponto da Terra está alinhado com a Lua, a força gravitacional provoca maré alta. A posição relativa da Lua é o fator principal no comportamento das marés em cada região. Foto: Divulgação/Nasa