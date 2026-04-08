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Tricô: a moda despojada que atravessa estações

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Redação Flipar
  • Recentemente, o portal
    Recentemente, o portal "Elle" trouxe dicas para inovar nas produções com muito estilo, sair do óbvio e surpreender em qualquer ambiente. Quem lida com moda costuma criar combinações e looks marcantes que também envolvem o tricô. Foto: Pixabay
  • Uma dessas formas é, ao invés das calças, apostar no tricô no look combinado a vestidos. A peça funciona como complemento perfeito para produções leves e esvoaçantes ao trazerem um ar feminino, atualizado e nada óbvio.
    Uma dessas formas é, ao invés das calças, apostar no tricô no look combinado a vestidos. A peça funciona como complemento perfeito para produções leves e esvoaçantes ao trazerem um ar feminino, atualizado e nada óbvio. Foto: Instagram/@manondevelder
  • Apesar de simples, um tricô leve amarrado nos ombros pode transformar a produção em poucos passos, para adicionar um interesse visual e aquele toque cool imediato.
    Apesar de simples, um tricô leve amarrado nos ombros pode transformar a produção em poucos passos, para adicionar um interesse visual e aquele toque cool imediato. Foto: Instagram/@aprillockhart
  • No verão, uma blusinha de tricô fica elegante combinando com um short ou uma bermuda. Bem estilosa.
    No verão, uma blusinha de tricô fica elegante combinando com um short ou uma bermuda. Bem estilosa. Foto: imagem gerada por i.a
  • O combo fashionista tricô, bermuda e botas de cano longo é um truque styling. Isso porque o meião aparece na barra da bota, ao criar camadas e adicionar informação de moda ao look.
    O combo fashionista tricô, bermuda e botas de cano longo é um truque styling. Isso porque o meião aparece na barra da bota, ao criar camadas e adicionar informação de moda ao look. Foto: Instagram/@malufca
  • Aposte também em cores para criar um ponto de destaque e experimente a amarração sob um dos braços para renovar a produção de forma moderna.
    Aposte também em cores para criar um ponto de destaque e experimente a amarração sob um dos braços para renovar a produção de forma moderna. Foto: Instagram/@simplicite_ici
  • Em outro look, com a delicadeza do cetim, o tricô cria um contraste interessante de texturas e principalmente de sobreposições, dois recursos de styling que seguem em alta.
    Em outro look, com a delicadeza do cetim, o tricô cria um contraste interessante de texturas e principalmente de sobreposições, dois recursos de styling que seguem em alta. Foto: Instagram/@sarahbrezel
  • Trazer o tricô no look através da amarração na cintura é uma ótima opção. Além de valorizar a silhueta de forma sutil, o detalhe deixa a produção mais estilosa e descontraída.
    Trazer o tricô no look através da amarração na cintura é uma ótima opção. Além de valorizar a silhueta de forma sutil, o detalhe deixa a produção mais estilosa e descontraída. Foto: Instagram/@viaemmajang
  • No blazer, o indivíduo pode apostar na gravata com tricô. Um contraste inesperado é justamente o que torna o look cool, contemporâneo e ainda cheio de sofisticação.
    No blazer, o indivíduo pode apostar na gravata com tricô. Um contraste inesperado é justamente o que torna o look cool, contemporâneo e ainda cheio de sofisticação. Foto: Instagram/@veronica.fsa
  • A história do tricô é incerta quanto à sua invenção, mas possui exemplos mais antigos datados do século XI no Egito. A técnica de tricotar, que consiste em entrelaçar fios com agulhas para formar um tecido, apareceu pela primeira vez na
    A história do tricô é incerta quanto à sua invenção, mas possui exemplos mais antigos datados do século XI no Egito. A técnica de tricotar, que consiste em entrelaçar fios com agulhas para formar um tecido, apareceu pela primeira vez na "Odisseia" de Homero. Foto: Pixabay
  • Ao chegar à Europa e, posteriormente, ao mundo da moda, impulsionou a invenção da primeira máquina de tricô por William Lee em 1589.
    Ao chegar à Europa e, posteriormente, ao mundo da moda, impulsionou a invenção da primeira máquina de tricô por William Lee em 1589. Foto: Pixabay
  • Na Idade Média, a técnica foi usada pela nobreza e pela igreja, com exemplos como capas de travesseiro encontradas em túmulos de nobres espanhóis.
    Na Idade Média, a técnica foi usada pela nobreza e pela igreja, com exemplos como capas de travesseiro encontradas em túmulos de nobres espanhóis. Foto: Pixabay
  • O tricô se tornou um ato patriótico durante as Guerras Mundiais. Como apoio aos soldados nas trincheiras através da confecção de peças de vestuário como meias e toucas, assim como uma ferramenta de espionagem.
    O tricô se tornou um ato patriótico durante as Guerras Mundiais. Como apoio aos soldados nas trincheiras através da confecção de peças de vestuário como meias e toucas, assim como uma ferramenta de espionagem. Foto: Pixabay
  • A eficácia da espionagem através do tricô foi tanta que, durante a Segunda Guerra Mundial, as autoridades tomaram medidas para retardar a disseminação de padrões desta atividade.
    A eficácia da espionagem através do tricô foi tanta que, durante a Segunda Guerra Mundial, as autoridades tomaram medidas para retardar a disseminação de padrões desta atividade. Foto: Pixabay
  • Após os anos 1950, o tricô evoluiu de um passatempo doméstico para um elemento da moda de alta-costura e, mais recentemente, um fenômeno global impulsionado pela internet e pelas redes sociais.
    Após os anos 1950, o tricô evoluiu de um passatempo doméstico para um elemento da moda de alta-costura e, mais recentemente, um fenômeno global impulsionado pela internet e pelas redes sociais. Foto: Pixabay
  • Ainda na década de 1950, o tricô ganhou impulso com novos tipos de fios e padrões, sendo ensinado em escolas e presente em revistas, mas nos anos seguintes foi considerado um passatempo para idosos.
    Ainda na década de 1950, o tricô ganhou impulso com novos tipos de fios e padrões, sendo ensinado em escolas e presente em revistas, mas nos anos seguintes foi considerado um passatempo para idosos. Foto: Pixabay
  • A virada ocorreu em 1968, com a estilista Sonia Rykiel a valorizar o tricÃŽ na moda, usando-o em peÃ§as minimalistas e coloridas.
    A virada ocorreu em 1968, com a estilista Sonia Rykiel a valorizar o tricÃŽ na moda, usando-o em peÃ§as minimalistas e coloridas. Foto: Pixabay
  • O trabalho de Rykiel conquistou o mundo, influenciando personalidades como Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, e libertando as mulheres de trajes mais estruturados.
    O trabalho de Rykiel conquistou o mundo, influenciando personalidades como Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, e libertando as mulheres de trajes mais estruturados. Foto: Pixabay
  • O tricô foi percebido como um hobby para a terceira idade, perdendo popularidade devido à rápida produção em massa e à ascensão das fibras sintéticas.
    O tricô foi percebido como um hobby para a terceira idade, perdendo popularidade devido à rápida produção em massa e à ascensão das fibras sintéticas. Foto: Pixabay
  • O advento da internet e das redes sociais transformou o tricô numa comunidade global. Plataformas como blogs, fóruns e redes sociais tornaram-se centros de partilha de projetos, dicas e tutoriais.
    O advento da internet e das redes sociais transformou o tricô numa comunidade global. Plataformas como blogs, fóruns e redes sociais tornaram-se centros de partilha de projetos, dicas e tutoriais. Foto: Instagram/@sarahbrezel
  • O crescimento da popularidade do tricô está alinhado com a moda sustentável, promovendo a produção de peças artesanais, a reutilização de fios e a redução do consumo de produtos fabricados em massa.
    O crescimento da popularidade do tricô está alinhado com a moda sustentável, promovendo a produção de peças artesanais, a reutilização de fios e a redução do consumo de produtos fabricados em massa. Foto: Pixabay
  • O tricô continua a ser uma forma de expressão criativa e um passatempo terapêutico, contribuindo para o bem-estar físico e mental.
    O tricô continua a ser uma forma de expressão criativa e um passatempo terapêutico, contribuindo para o bem-estar físico e mental. Foto: Pixabay
  • Além de ser um hobby, o tricô também é uma forma de socialização, com grupos de tricô e projetos beneficentes que criam conexões e apoiam causas sociais.
    Além de ser um hobby, o tricô também é uma forma de socialização, com grupos de tricô e projetos beneficentes que criam conexões e apoiam causas sociais. Foto: Pixabay
  • É também uma ferramenta social que combate o isolamento, fortalece laços de amizade e pode ser uma fonte de apoio para quem precisa ou até uma fonte de renda.
    É também uma ferramenta social que combate o isolamento, fortalece laços de amizade e pode ser uma fonte de apoio para quem precisa ou até uma fonte de renda. Foto: Pixabay
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