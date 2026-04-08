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‘Devoradores de Estrelas’: ficção científica com Ryan Gosling lidera bilheterias e crítica
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Em seu primeiro fim de semana, o longa arrecadou US$ 140 milhões no mundo, sendo US$ 80 milhões apenas nos Estados Unidos. O resultado garantiu a maior estreia do ano até agora. Foto: Divulgação
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O sucesso, com direção de Phil Lord e Christopher Miller, não se limita ao público. A produção também vem conquistando a crítica e alcançou a melhor avaliação entre os filmes protagonizados por Ryan Gosling no site “Rotten Tomatoes”. Foto: Divulgação
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A estreia norte-americana, com US$ 80,6 milhões, marcou a maior abertura doméstica do ano e também a maior da história do estúdio Amazon MGM Studios. Segundo o site Deadline, trata-se da segunda maior estreia de um filme original, ficando atrás apenas de “Oppenheimer”, e a maior já registrada para o mês de março nessa categoria, superando “Nós”. Foto: Divulgação
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O desempenho também representa o maior lançamento da carreira da dupla de diretores e o segundo maior da trajetória de Gosling, atrás apenas de “Barbie”. Com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme ainda recebeu nota A do público no CinemaScore. Foto: Divulgação
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“Devoradores de Estrelas” é baseado no livro de mesmo nome de Andy Weir e acompanha a história do professor e astronauta Ryland Grace (Ryan Gosling), que desperta em uma nave espacial sem memória. Foto: Divulgação
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Aos poucos, ele descobre que foi enviado ao sistema Tau Ceti, a 12 anos-luz da Terra, com a missão de encontrar uma solução para um fenômeno que pode provocar a extinção da humanidade. Foto: Divulgação
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A produção é assinada por Amy Pascal, conhecida por projetos ligados ao universo “Homem-Aranha”, ao lado de Aditya Sood. Além de Ryan Gosling, o elenco tem como destaque a atriz alemã Sandra Huller, de “Anatomia de uma Queda”. Foto: Divulgação
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