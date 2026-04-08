‘Devoradores de Estrelas’: ficção científica com Ryan Gosling lidera bilheterias e crítica

A estreia norte-americana, com US$ 80,6 milhões, marcou a maior abertura doméstica do ano e também a maior da história do estúdio Amazon MGM Studios. Segundo o site Deadline, trata-se da segunda maior estreia de um filme original, ficando atrás apenas de “Oppenheimer”, e a maior já registrada para o mês de março nessa categoria, superando “Nós”. Foto: Divulgação