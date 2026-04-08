MEC Livros: plataforma do governo oferece milhares de livros gratuitos on-line

O acesso pode ser feito pelo site "https://meclivros.mec.gov.br/" ou pelo aplicativo oficial. Primeiro, você faz login com a conta Gov.br; depois, é só buscar um título no catálogo, pegar emprestado e começar a ler. Alguns livros possuem limite de cópias digitais e, nesses casos, é possível entrar em uma fila de espera até que o título seja liberado. Atenção: o serviço está disponível para celular, computador e tablet e não é compatível com dispositivos Kindle. Foto: Reprodução X