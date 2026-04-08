Jessica Lange retorna a “American Horror Story” na 13ª temporada

Lange trabalhava como modelo até ser escolhida para estrelar o remake de “King Kong”, em 1976. Apesar do sucesso de bilheteria, sua atuação foi ridicularizada pela crítica, e ela ficou mais de dois anos sem atuar e só retornou ao cinema com “O Show Deve Continuar” em 1979. Depois de alguns papéis pequenos, ela chamou a atenção e foi elogiada por sua atuação com outro remake, “O Destino Bate à sua Porta", de 1981. Foto: Divulgação