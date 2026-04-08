Quem é Augusto Cury, escritor best-seller que entrou na corrida presidencial

Apesar do sucesso editorial e da popularidade de suas ideias, o trabalho de Augusto Cury também é alvo de questionamentos no meio acadêmico. Especialistas apontam que a Teoria da Inteligência Multifocal não segue integralmente os critérios científicos tradicionais, como validação por pares e publicação em periódicos especializados, o que limita sua aceitação na comunidade científica. Foto: Reprodução do Instagram @augustocury