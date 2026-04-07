Animais
Descoberta de peixe gigante predador entrou para a história na China
-
Chamado de Bagarius protos, o animal pode ultrapassar os 100 quilos! Entre as características físicas, se destacam a cabeça larga, focinho alongado, olhos pequenos e pele espessa com manchas e faixas que favorecem sua camuflagem. Foto: Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen
-
A descoberta é resultado de expedições realizadas entre 2004 e 2024 e foi publicada em junho de 2024 na revista Zoosystematics and Evolution. Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
-
A equipe confirmou que o peixe — um bagre de grande porte — era inédito após análises morfológicas e genéticas que revelaram diferenças significativas. Foto: Sirujs Enobs - Panoramio
-
A distinção genética é superior a 8% em relação a outros bagres do gênero Bagarius. O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região. Foto: Laura España/Unsplash
-
-
O nome "protos" vem do grego e significa “original”, refletindo sua posição ancestral na árvore evolutiva dos grandes bagres asiáticos. Foto: Pixabay
-
Por enquanto, a espécie foi registrada apenas em rios de Yunnan, mas também pode habitar áreas de Myanmar e Tailândia, devido à conexão entre os sistemas fluviais. Foto: Flickr - Rod Waddington
-
Em uma atuação em conjunto com instituições de Myanmar, os pesquisadores coletaram mais de uma dúzia de exemplares de Bagarius protos nos rios Salween e Nanting. Foto: Wikimedia Commons/Saosukham
-
-
A espécie era conhecida pela população ribeirinha, que a considerava um alimento valioso e a pescava com uma técnica tradicional. Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
-
A espécie se alimenta de pequenos peixes e larvas aquáticas, especialmente de Corydalidae, que também são usadas como isca. Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
-
Os cientistas destacaram que as descobertas são cruciais para a conservação, dado que a degradação ambiental e barragens ameaçam o habitat desses grandes bagres. Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
-
-
A provÃncia de Yunnan Ã© uma regiÃ£o localizada no extremo sudoeste da China e faz fronteira com Myanmar, Laos e VietnÃ£. Foto: Â© CEphoto, Uwe Aranas
-
A província é montanhosa e rica em biodiversidade, com paisagens que variam de florestas tropicais úmidas a picos nevados. Foto: Wikimedia Commons/Asteiner
-
O Monte Meili, na fronteira com o Tibete, é um dos pontos mais altos, com mais de 6.700 metros de altitude. Foto: Flickr - Kevin Poh
-
-
Yunnan é cortada por grandes rios que correm paralelos por vales profundos, como o Yangtzé, o Mekong e o Salween. Foto: yongjun li/Pixabay
-
Os três correm em direções diferentes — um fenômeno geográfico raro conhecido como “Três Rios Paralelos”, classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: Flickr - xiquinhosilva