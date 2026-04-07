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Fort Lauderdale: cidade na Flórida é a ‘Veneza Americana’

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Redação Flipar
  • O apelido, uma referência à capital do Vêneto, na Itália, deve-se aos canais de navegação que recortam Fort Lauderdale e somam 265 km de extensão.
    O apelido, uma referência à capital do Vêneto, na Itália, deve-se aos canais de navegação que recortam Fort Lauderdale e somam 265 km de extensão. Foto: Yanjipy/Wikimédia Commons
  • Considerados os canais localizados nos distritos e vilarejos que formam a “Grande Fort Lauderdale”, a rede totaliza 480 km.
    Considerados os canais localizados nos distritos e vilarejos que formam a “Grande Fort Lauderdale”, a rede totaliza 480 km. Foto: Flickr Mad Maui
  • Os canais são atravessados diuturnamente por táxis aquáticos, veículos que levam turistas a diversos pontos da cidade, como teatros, restaurantes e museus.
    Os canais são atravessados diuturnamente por táxis aquáticos, veículos que levam turistas a diversos pontos da cidade, como teatros, restaurantes e museus. Foto: Flickr TRAVELINGFOREVER1
  • Para fazer jus à fama de “Veneza Americana”, no canal de New River há a presença de gôndolas com seus clássicos gondoleiros, como na cidade italiana.
    Para fazer jus à fama de “Veneza Americana”, no canal de New River há a presença de gôndolas com seus clássicos gondoleiros, como na cidade italiana. Foto: Divulgação
  • Os turistas encontram também serviços de tours guiados pelos canais com passeios de, em média, duas horas de duração.
    Os turistas encontram também serviços de tours guiados pelos canais com passeios de, em média, duas horas de duração. Foto: Flickr Eduardo Feo
  • Muitos desses tours têm como destino o parque Riverwalk, próximo ao Las Olas Boulevard, via urbana repleta de restaurantes, bares e equipamentos de artes para visitação.
    Muitos desses tours têm como destino o parque Riverwalk, próximo ao Las Olas Boulevard, via urbana repleta de restaurantes, bares e equipamentos de artes para visitação. Foto: Flickr Ning Tranquiligold Jin
  • O litoral da Grande Lauderdale conta com 37 km de praias (algumas paradisíacas) que podem ser acessadas pelos canais navegáveis.
    O litoral da Grande Lauderdale conta com 37 km de praias (algumas paradisíacas) que podem ser acessadas pelos canais navegáveis. Foto: Daniel Dudek/Wikimédia Commons
  • O clima agradável pode ser desfrutado em caminhadas pelo calçadão chamado “The Strip”, que passa ao largo de uma rodovia à beira-mar.
    O clima agradável pode ser desfrutado em caminhadas pelo calçadão chamado “The Strip”, que passa ao largo de uma rodovia à beira-mar. Foto: Imagem de Rolando Otero por Pixabay
  • Localizada no sudeste da Flórida, Fort Lauderdale está a aproximadamente 30 milhas (ou 48 km) de Miami.
    Localizada no sudeste da Flórida, Fort Lauderdale está a aproximadamente 30 milhas (ou 48 km) de Miami. Foto: Flickr GallaThea
  • De acordo com o censo demográfico de 2020, Fort Lauderdale tem uma população residente de 182.760 habitantes.
    De acordo com o censo demográfico de 2020, Fort Lauderdale tem uma população residente de 182.760 habitantes. Foto: Imagem de Andrew Becks por Pixabay
  • Fort Lauderdale ainda possui o segundo porto mais movimentado por cruzeiros no mundo, atrás apenas justamente de Miami. Trata-se do Port Everglades.
    Fort Lauderdale ainda possui o segundo porto mais movimentado por cruzeiros no mundo, atrás apenas justamente de Miami. Trata-se do Port Everglades. Foto: Imagem de Monica Volpin por Pixabay
  • Museus situados no centro da cidade, como Stranahan House e New River Inn, trazem detalhes da formação da cidade e suas influências culturais, fruto da presença indígena e de afro-americanos.
    Museus situados no centro da cidade, como Stranahan House e New River Inn, trazem detalhes da formação da cidade e suas influências culturais, fruto da presença indígena e de afro-americanos. Foto: Imagem de Rolando Otero por Pixabay
  • A cidade também conta com uma
    A cidade também conta com uma "Broadway" para chamar de sua, com uma série de espetáculos teatrais em exibição no Broward Center for the Performing Arts. Foto: Divulgação Broward Center
  • De acordo com o EscritÃ³rio Nacional de Viagens e Turismo (NTTO), dos Estados Unidos, a FlÃ³rida Ã© o estado norte-americano mais visitado por estrangeiros. Fort Lauderdale sÃ³ perde para Miami e Orlando.
    De acordo com o EscritÃ³rio Nacional de Viagens e Turismo (NTTO), dos Estados Unidos, a FlÃ³rida Ã© o estado norte-americano mais visitado por estrangeiros. Fort Lauderdale sÃ³ perde para Miami e Orlando. Foto: Imagem de vonpics por Pixabay
  • Uma das características mais atraentes da cidade é o clima de “verão eterno”, com sol e calor quase por todo o ano (a média de temperatura anual é de 24,2 graus).
    Uma das características mais atraentes da cidade é o clima de “verão eterno”, com sol e calor quase por todo o ano (a média de temperatura anual é de 24,2 graus). Foto: Flickr Kim Seng
  • Desde 1986, a cidade sedia o Fort Lauderdale International Film Fest, um dos festivais regionais de cinema mais relevantes dos Estados Unidos.
    Desde 1986, a cidade sedia o Fort Lauderdale International Film Fest, um dos festivais regionais de cinema mais relevantes dos Estados Unidos. Foto: Divulgação
  • Mansões de luxo com jardins majestosos compõem a imagem de Fort Lauderdale, além dos iates enormes em canais e rios.
    Mansões de luxo com jardins majestosos compõem a imagem de Fort Lauderdale, além dos iates enormes em canais e rios. Foto: Flickr RON RAFFETY
  • O jogador de futebol Lionel Messi, oito vezes eleito melhor do mundo, tem duas mansões na cidade. De acordo com o jornal “The Sun”, o argentino pagou 10,6 milhões de dólares (R$ 56 milhões) por uma delas, próxima ao estádio do Inter Miami, franquia dos Estados Unidos em que joga atualmente.
    O jogador de futebol Lionel Messi, oito vezes eleito melhor do mundo, tem duas mansões na cidade. De acordo com o jornal “The Sun”, o argentino pagou 10,6 milhões de dólares (R$ 56 milhões) por uma delas, próxima ao estádio do Inter Miami, franquia dos Estados Unidos em que joga atualmente. Foto: Divulgação/Inter Miami
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