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Irritado? Veja alimentos que melhoram seu humor

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Redação Flipar
  • Laranja e maçã - Todas as frutas são ótimas fontes, porém a laranja e a maçã têm destaque por fornecerem ácido fólico, menos associado a sintomas depressivos. A laranja também tem vitamina C, garantindo energia e combatendo o estresse.
    Laranja e maçã - Todas as frutas são ótimas fontes, porém a laranja e a maçã têm destaque por fornecerem ácido fólico, menos associado a sintomas depressivos. A laranja também tem vitamina C, garantindo energia e combatendo o estresse. Foto: Xiaolong Wong/Unsplash
  • Leite e iogurte desnatado - O leite e iogurte desnatado são ótimas fontes de cálcio, mineral que elimina a tensão, reduz o nervosismo e irritabilidade. Recomenda-se duas a três porções por dia.
    Leite e iogurte desnatado - O leite e iogurte desnatado são ótimas fontes de cálcio, mineral que elimina a tensão, reduz o nervosismo e irritabilidade. Recomenda-se duas a três porções por dia. Foto: Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash
  • Banana e abacate - Banana é rica em potássio, carboidrato e magnésio, além de fonte de vitamina B6. Isso ajuda a ter um sono tranquilo e diminuir a ansiedade, assim como o abacate.
    Banana e abacate - Banana é rica em potássio, carboidrato e magnésio, além de fonte de vitamina B6. Isso ajuda a ter um sono tranquilo e diminuir a ansiedade, assim como o abacate. Foto: Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash
  • Ovos - Eles são uma boa fonte de tiamina e niacina (vitaminas do complexo B), que colaboram com o bom humor. Uma unidade no dia é recomendada.
    Ovos - Eles são uma boa fonte de tiamina e niacina (vitaminas do complexo B), que colaboram com o bom humor. Uma unidade no dia é recomendada. Foto: Unsplash/Louis Hanse
  • Mel - Ele estimula a produção de serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Duas colheres de sobremesa, ao dia, são suficientes.
    Mel - Ele estimula a produção de serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Duas colheres de sobremesa, ao dia, são suficientes. Foto: fancycrave1 pixabay
  • Carnes magras e peixes - Atum e salmão são ótimas opções diárias, pois contém triptofano, presente na proteína, que ajuda no combate da depressão e melhora o humor.
    Carnes magras e peixes - Atum e salmão são ótimas opções diárias, pois contém triptofano, presente na proteína, que ajuda no combate da depressão e melhora o humor. Foto: Jasper Koster/Unsplash
  • Grão-de-bico - Também conta com triptofano, ou seja, combate a depressão e ansiedade. Cerca de duas colheres por dia são suficientes, com o grão podendo ser misturado a cereais integrais e legumes.
    Grão-de-bico - Também conta com triptofano, ou seja, combate a depressão e ansiedade. Cerca de duas colheres por dia são suficientes, com o grão podendo ser misturado a cereais integrais e legumes. Foto: Divulgação
  • Folhas verdes - Uma alimentação com consumo elevado de folato (importante vitamina do complexo B) está associada a menor prevalência de sintomas depressivos. Ele está presente nas hortaliças folhosas verde-escuras (espinafre, brócolis, alface).
    Folhas verdes - Uma alimentação com consumo elevado de folato (importante vitamina do complexo B) está associada a menor prevalência de sintomas depressivos. Ele está presente nas hortaliças folhosas verde-escuras (espinafre, brócolis, alface). Foto: pina messina/Unsplash
  • Aveia e centeio - Ambos são ricos em vitaminas do complexo B e vitamina E. É necessário ingerir ao menos três colheres por dia para começar a ver o efeito em seu organismo.
    Aveia e centeio - Ambos são ricos em vitaminas do complexo B e vitamina E. É necessário ingerir ao menos três colheres por dia para começar a ver o efeito em seu organismo. Foto: Divulgação - Armazém Cerealista
  • Carboidratos complexos - Alimentos como pães e cereais integrais (trigo, arroz) vão estimular a produção do neurotransmissor serotonina, que ajuda a reduzir as sensações de depressão.
    Carboidratos complexos - Alimentos como pães e cereais integrais (trigo, arroz) vão estimular a produção do neurotransmissor serotonina, que ajuda a reduzir as sensações de depressão. Foto: Wesual Click/Unsplash
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