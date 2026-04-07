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Iodo: por que esse mineral pouco lembrado é essencial para o organismo
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Sua principal função é atuar na produção de hormônios da tireoide. Esses hormônios regulam o metabolismo, a energia e diversas funções do organismo. Foto: Reprodução do Instagram @koreahouseaustin
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Ele está presente no sal iodado, em peixes, frutos do mar e algas. Esses são os alimentos mais confiáveis como fonte do mineral. Foto: Pixabay
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No Brasil e em muitos países, o sal é enriquecido com iodo por lei. Isso ajuda a prevenir deficiências na população de forma simples e eficaz. A deficiência pode causar bócio, que é o aumento da tireoide. Também pode provocar cansaço, lentidão e dificuldades no metabolismo. Foto: Garitzko wikimedia commons
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Em crianças, a falta de iodo pode prejudicar o desenvolvimento físico e cognitivo. Por isso, o consumo adequado é ainda mais importante nessa fase. Durante a gestação, o mineral é essencial para o desenvolvimento do cérebro do bebê. A deficiência pode trazer consequências duradouras. Foto: Daniel-Reche-por-Pixabay
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Vegetais podem conter pequenas quantidades, mas isso depende do solo. Na prática, não são considerados fontes confiáveis do mineral. Foto: Pixabay
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Assim como a falta, o excesso de iodo também pode causar problemas. Ele pode desregular a tireoide e provocar alterações hormonais. A suplementação só deve ser feita com orientação profissional. Em geral, a alimentação equilibrada já fornece o necessário. Foto: Divulgação
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Peixes e frutos do mar são fontes naturais importantes de iodo. Eles concentram o mineral por estarem ligados ao ambiente marinho. Foto: Pixabay/Sarda_Bamberg
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Uma refeição simples e rica em iodo pode incluir peixe grelhado, arroz e legumes refogados. O peixe é uma das melhores fontes do mineral, enquanto o uso de sal iodado no preparo ajuda a reforçar a ingestão. Foto: flickr - Ralph Daily
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Outra opção é um prato com camarão. Pode sercacompanhado, por exemplo, de purê de batata e salada. Frutos do mar concentram iodo naturalmente, e o sal utilizado no preparo contribui para atingir a quantidade necessária. Foto: Pixabay
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Para uma alternativa leve, uma salada com folhas, ovos cozidos e atum já fornece iodo de forma equilibrada. O atum é uma boa fonte, e o ovo também contém pequenas quantidades do mineral. Foto: Divulgação
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Até refeições do dia a dia podem ajudar, como arroz, feijão e um filé de peixe ou carne. Quando preparados com sal iodado, esses pratos comuns já colaboram para a ingestão adequada do nutriente. Foto: Imagem de Dionatan Dion Cerqueira por Pixabay