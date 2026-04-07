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Iodo: por que esse mineral pouco lembrado é essencial para o organismo

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Redação Flipar
  • Sua principal função é atuar na produção de hormônios da tireoide. Esses hormônios regulam o metabolismo, a energia e diversas funções do organismo.
    Sua principal função é atuar na produção de hormônios da tireoide. Esses hormônios regulam o metabolismo, a energia e diversas funções do organismo. Foto: Reprodução do Instagram @koreahouseaustin
  • Ele está presente no sal iodado, em peixes, frutos do mar e algas. Esses são os alimentos mais confiáveis como fonte do mineral.
    Ele está presente no sal iodado, em peixes, frutos do mar e algas. Esses são os alimentos mais confiáveis como fonte do mineral. Foto: Pixabay
  • No Brasil e em muitos países, o sal é enriquecido com iodo por lei. Isso ajuda a prevenir deficiências na população de forma simples e eficaz. A deficiência pode causar bócio, que é o aumento da tireoide. Também pode provocar cansaço, lentidão e dificuldades no metabolismo.
    No Brasil e em muitos países, o sal é enriquecido com iodo por lei. Isso ajuda a prevenir deficiências na população de forma simples e eficaz. A deficiência pode causar bócio, que é o aumento da tireoide. Também pode provocar cansaço, lentidão e dificuldades no metabolismo. Foto: Garitzko wikimedia commons
  • Em crianças, a falta de iodo pode prejudicar o desenvolvimento físico e cognitivo. Por isso, o consumo adequado é ainda mais importante nessa fase. Durante a gestação, o mineral é essencial para o desenvolvimento do cérebro do bebê. A deficiência pode trazer consequências duradouras.
    Em crianças, a falta de iodo pode prejudicar o desenvolvimento físico e cognitivo. Por isso, o consumo adequado é ainda mais importante nessa fase. Durante a gestação, o mineral é essencial para o desenvolvimento do cérebro do bebê. A deficiência pode trazer consequências duradouras. Foto: Daniel-Reche-por-Pixabay
  • Vegetais podem conter pequenas quantidades, mas isso depende do solo. Na prática, não são considerados fontes confiáveis do mineral.
    Vegetais podem conter pequenas quantidades, mas isso depende do solo. Na prática, não são considerados fontes confiáveis do mineral. Foto: Pixabay
  • Assim como a falta, o excesso de iodo também pode causar problemas. Ele pode desregular a tireoide e provocar alterações hormonais. A suplementação só deve ser feita com orientação profissional. Em geral, a alimentação equilibrada já fornece o necessário.
    Assim como a falta, o excesso de iodo também pode causar problemas. Ele pode desregular a tireoide e provocar alterações hormonais. A suplementação só deve ser feita com orientação profissional. Em geral, a alimentação equilibrada já fornece o necessário. Foto: Divulgação
  • Peixes e frutos do mar são fontes naturais importantes de iodo. Eles concentram o mineral por estarem ligados ao ambiente marinho.
    Peixes e frutos do mar são fontes naturais importantes de iodo. Eles concentram o mineral por estarem ligados ao ambiente marinho. Foto: Pixabay/Sarda_Bamberg
  • Uma refeição simples e rica em iodo pode incluir peixe grelhado, arroz e legumes refogados. O peixe é uma das melhores fontes do mineral, enquanto o uso de sal iodado no preparo ajuda a reforçar a ingestão.
    Uma refeição simples e rica em iodo pode incluir peixe grelhado, arroz e legumes refogados. O peixe é uma das melhores fontes do mineral, enquanto o uso de sal iodado no preparo ajuda a reforçar a ingestão. Foto: flickr - Ralph Daily
  • Outra opção é um prato com camarão. Pode sercacompanhado, por exemplo, de purê de batata e salada. Frutos do mar concentram iodo naturalmente, e o sal utilizado no preparo contribui para atingir a quantidade necessária.
    Outra opção é um prato com camarão. Pode sercacompanhado, por exemplo, de purê de batata e salada. Frutos do mar concentram iodo naturalmente, e o sal utilizado no preparo contribui para atingir a quantidade necessária. Foto: Pixabay
  • Para uma alternativa leve, uma salada com folhas, ovos cozidos e atum já fornece iodo de forma equilibrada. O atum é uma boa fonte, e o ovo também contém pequenas quantidades do mineral.
    Para uma alternativa leve, uma salada com folhas, ovos cozidos e atum já fornece iodo de forma equilibrada. O atum é uma boa fonte, e o ovo também contém pequenas quantidades do mineral. Foto: Divulgação
  • Até refeições do dia a dia podem ajudar, como arroz, feijão e um filé de peixe ou carne. Quando preparados com sal iodado, esses pratos comuns já colaboram para a ingestão adequada do nutriente.
    Até refeições do dia a dia podem ajudar, como arroz, feijão e um filé de peixe ou carne. Quando preparados com sal iodado, esses pratos comuns já colaboram para a ingestão adequada do nutriente. Foto: Imagem de Dionatan Dion Cerqueira por Pixabay
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