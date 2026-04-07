Caverna de Gelo Vatnajökull: o lado secreto da geleira

Outra maravilha é a Caverna Anaconda, longa e sinuosa como a serpente que lhe dá nome. Sua entrada brilha ao sol e o túnel parece interminável, com tons de azul que mergulham em um abismo de escuridão. É uma das maiores cavernas de gelo já encontradas na Islândia. Foto: Reprodução de vídeo Youtube