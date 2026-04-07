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Minerais na alimentação: funções, fontes e cuidados com o excesso
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Presentes em diversos alimentos do dia a dia, como frutas, legumes, carnes e grãos, esses nutrientes desempenham funções específicas e complementares. A ausência de qualquer um deles pode provocar desequilíbrios, mas o consumo em excesso também pode trazer prejuízos à saúde. Veja alguns essenciais. Foto: Pixabay
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Cálcio Fundamental para ossos e dentes, também atua na contração muscular. Está no leite, queijo e couve. A falta enfraquece os ossos; em excesso, pode favorecer cálculos renais. Foto: Jon Sullivan/Wikimedia Commons
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Ferro Essencial para o transporte de oxigênio no sangue. É encontrado em carnes, feijão e lentilha. A deficiência causa anemia; o excesso pode sobrecarregar órgãos. Foto: Feijão Rajado - Feijões - Divulgação/Camil
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MagnÃ©sio Participa de centenas de reaÃ§Ãµes no corpo, incluindo mÃºsculos e nervos. Presente em castanhas, aveia e espinafre. A falta causa fraqueza; o excesso pode provocar desconforto intestinal. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Fósforo Importante para ossos, dentes e produção de energia. Está em carnes, ovos e laticínios. A deficiência é rara; o excesso pode prejudicar o equilíbrio com o cálcio. Foto: freepik Racool_studio
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Potássio Ajuda no funcionamento muscular e no controle da pressão. Presente na banana, batata e abacate. A falta causa fraqueza; o excesso pode afetar o coração. Foto: Imagem de Reinhard Thrainer por Pixabay
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Zinco Atua na imunidade e na cicatrização. Encontrado em carnes, sementes e grãos. A deficiência reduz a defesa do corpo; o excesso pode interferir em outros minerais. Foto: Imagem gerada por i.a
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Selênio Tem ação antioxidante e protege as células. Está na castanha-do-pará e em peixes. A falta é incomum; o excesso pode causar efeitos tóxicos. Foto: Pixabay
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Iodo Essencial para a tireoide e o metabolismo. Presente no sal iodado, peixes e frutos do mar. A falta pode causar bócio; o excesso também desregula a tireoide. Foto: Imagem Free de sandid por Pixabay
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Cobre Auxilia na formação de células e no uso do ferro. Está em nozes, fígado e cacau. A deficiência é rara; o excesso pode ser prejudicial ao fígado. Foto: Reprodução TV Globo
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Manganês Participa do metabolismo e da formação óssea. Presente em cereais integrais, nozes e chá. A falta é incomum; o excesso pode afetar o sistema nervoso. Foto: Imagem de Th G por Pixabay
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Sódio Importante para o equilíbrio de líquidos e funções nervosas. Está no sal e em alimentos processados. A falta é rara; o excesso é comum e ligado à pressão alta. Foto: Imagem gerada por i.a
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Cromo Ajuda no controle da glicose no sangue. Encontrado em carnes, brÃ³colis e cereais integrais. A deficiÃªncia Ã© rara; o excesso pode causar efeitos adversos. Foto: DivulgaÃ§Ã£o / Pexels
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