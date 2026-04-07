Caneta Bic: a história do objeto simples que conquistou o mundo e seus detalhes curiosos

A grande inovação da Bic foi oferecer uma caneta descartável, com tinta de secagem rápida e fluxo constante, evitando borrões. Seu corpo transparente também permitia acompanhar o nível de tinta, algo prático para o dia a dia. Esse conjunto de características ajudou a transformar a escrita em algo mais simples e acessível. Foto: Trounce wikimedia commons