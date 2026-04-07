Crepioca: o que é, benefícios e como preparar a versátil receita

Um dos principais atrativos da crepioca está no seu perfil nutricional. O ovo contribui com proteínas de alto valor biológico, importantes para a manutenção da massa muscular e para o bom funcionamento do organismo. Já a tapioca é uma fonte de carboidratos de fácil digestão, fornecendo energia rápida, o que pode ser interessante antes de atividades físicas. Foto: - Reprodução do Flickr Carla Renata Galassi