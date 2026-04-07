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Crepioca: o que é, benefícios e como preparar a versátil receita
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Resultado da mistura de tapioca com ovos, ela combina praticidade, sabor neutro e alto valor proteico, podendo ser consumida tanto em versões doces quanto salgadas. Ela é, basicamente, uma “panqueca” feita com goma de tapioca hidratada e ovo. Foto: Reprodução do Instagram
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A receita surgiu como uma alternativa mais nutritiva à tapioca tradicional, que, embora seja naturalmente sem glúten, possui baixo teor de proteínas e fibras. Ao adicionar o ovo, um alimento rico em proteínas e gorduras boas, a crepioca se torna mais equilibrada do ponto de vista nutricional, além de ganhar mais consistência e saciedade. Foto: CrepioImagem gerada através de Inteligência Artificial
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Um dos principais atrativos da crepioca está no seu perfil nutricional. O ovo contribui com proteínas de alto valor biológico, importantes para a manutenção da massa muscular e para o bom funcionamento do organismo. Já a tapioca é uma fonte de carboidratos de fácil digestão, fornecendo energia rápida, o que pode ser interessante antes de atividades físicas. Foto: - Reprodução do Flickr Carla Renata Galassi
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A receita é versátil, podendo ser combinada com ingredientes saudáveis como queijos magros, frango desfiado, legumes ou frutas, e tem preparo rápido, ideal para o café da manhã ou lanches intermediários. Foto: Divulgação
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A receita básica é bastante simples e leva poucos ingredientes: um ovo, duas colheres de sopa de goma de tapioca hidratada e uma pitada de sal (opcional). Foto: Reprodução do Youtube
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Para fazer basta acrescentar a goma de tapioca e misturar até obter uma massa homogênea. Após aquecer uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje a mistura e espalhe como uma panqueca. Cozinhe por cerca de dois a 3 minutos de cada lado, até dourar levemente. Por fim, recheie a gosto e dobre ao meio antes de servir. Foto: Reprodução do Youtube
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No entanto, vale lembrar que, por ser baseada em carboidratos, o consumo deve ser equilibrado, especialmente para quem precisa controlar a glicemia. Foto: Reprodução do Youtube
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