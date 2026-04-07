A história do antigo hotel ‘amaldiçoado’ em penhasco na Colômbia que virou museu

Atualmente, o antigo Hotel del Salto é um exemplo de remodelação de um espaço histórico. De símbolo de luxo e modernidade nos anos 1920 a ruína abandonada no fim do século 20, e, finalmente, a museu dedicado à preservação ambiental, sua trajetória reflete transformações sociais, econômicas e ecológicas da Colômbia. Foto: Reprodução do Youtube Canal El Lisné Planet