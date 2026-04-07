Filmes e Séries
Russell Crowe faz 62 anos! Novo filme do ator estreia nos cinemas americanos
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Nos cinemas brasileiros, o filme do ator, "Nuremberg", estreou no dia 26 de março de 2026. O longa já havia estreado nos Estados Unidos em 2025 e gerou até certo burburinho sobre uma possível indicação ao Oscar de 2026, o que não aconteceu. Do diretor James Vanderbilt e baseado no livro do autor Jack El-Hai, o elenco também conta com Rami Malek e Michael Shannon, e a trama é ambientada na Segunda Guerra Mundial. Foto: Divulgação
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Além disso, o ator tem outros projetos a serem lançados. Ele será Ramirez em "Highlander", que conta também com Henry Cavill e Dave Bautista no elenco. O filme é uma remake do longa de ficção científica e fantasia de 1986 de mesmo nome, estrelado por Christopher Lambert e Sean Connery. O longa, porém, ainda não tem data oficial de estreia, mas deve chegar aos cinemas em 2027 ou 2028. Foto: Divulgação e Reprodução de Instagram
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Saiba mais, a seguir, sobre Russell Ira Crowe. Nascido na Nova Zelândia no dia 7 de abril de 1964, o ganhador do Oscar é conhecido por filmes como "Gladiador", "Uma Mente Brilhante", "Los Angeles: Cidade Proibida", "O Informante" e "Os Miseráveis", mas também por seu comportamento explosivo. Foto: El Hormiguero - Flickr
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Russell Crowe iniciou a carreira ainda criança na Austrália, aos seis anos de idade, na série "Spyforce". Ele estreou no cinema australiano em 1990 e ganhou destaque pelos filmes "A Prova" e "Skinheads - A Força Branca"; por este último, inclusive, ganhou o prêmio de Melhor Ator no Australian Film Institute e chamou a atenção de Hollywood. Foto: Divulgação / 1991 New Line Cinema
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Assim, em 1995, ele teve uma estreia discreta no cinema americano com o longa faroeste "RÃ¡pida e Mortal". Depois, esteve em outros filmes sem tanto sucesso tambÃ©m e, em 1997, teve destaque como Bud White no drama policial ambientado nos anos 1950, "Los Angeles: Cidade Proibida". Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Dois anos depois, em 1999, Crowe recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Ator por sua atuação como Jeffrey Wigand, um homem que denunciou a indústria do tabaco, em "O Informante", filme dirigido por Michael Mann e também estrelado por Al Pacino. Para o papel, ele engordou 20 kg. Foto: Divulgação
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Em 2001, ele ganhou o prêmio de Melhor Ator no Oscar depois de protagonizar "Gladiador", um dos filmes mais memoráveis de sua carreira. No longa dirigido por Ridley Scott, ele interpretou Maximus, um general romano que, após ser traído, se torna um gladiador e vira uma lenda no Coliseu, enquanto busca vingança contra aquele que o traiu. Foto: Divulgação
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Ele foi indicado novamente ao Oscar na categoria de Melhor Ator por sua atuação como John Forbes Nash no filme biográfico "Uma Mente Brilhante". Também estrelado por Jennifer Connelly, o longa acompanha a história de superação do personagem de Crowe, um matemático antissocial e ganhador do Prêmio Nobel, que precisa lidar com o amor pela esposa e com a esquizofrenia. Foto: Divulgação
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Ao longo da carreira, Russell Crowe mostrou sua versatilidade ao interpretar diferentes tipos de personagens em diferentes gêneros, desde o fora da lei Ben Wade em "Os Indomáveis" até o boxeador James J. Braddock em "A Luta pela Esperança", além de papéis marcantes em "Pais e Filhos", "O Gângster", "Rede de Mentiras", "Robin Hood", "Os Miseráveis", "Noé" e "Homem de Aço". Foto: Divulgação
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Russell Crowe também se aventurou na direção de filmes como "Promessas de Guerra", no qual interpreta um pai em busca dos filhos desaparecidos durante a Primeira Guerra Mundial, e "Jogo Perfeito", um thriller policial em que também atua e que acompanha um grupo de jogadores de pôquer que se torna alvo de criminosos. Foto: Divulgação
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O ator tem história também na música. Ele cofundou a banda de rock Roman Antix, na qual foi compositor, guitarrista e vocalista. Depois de um tempo, o grupo virou o 30 Odd Foot of Grunts, que lançou três álbuns e se separou em 2005. Outros projetos musicais do ator são Russell Crowe e the Ordinary Fear of God e Russell Crowe Indoor Garden Party. Foto: Divulgação