Russell Crowe faz 62 anos! Novo filme do ator estreia nos cinemas americanos

Além disso, o ator tem outros projetos a serem lançados. Ele será Ramirez em "Highlander", que conta também com Henry Cavill e Dave Bautista no elenco. O filme é uma remake do longa de ficção científica e fantasia de 1986 de mesmo nome, estrelado por Christopher Lambert e Sean Connery. O longa, porém, ainda não tem data oficial de estreia, mas deve chegar aos cinemas em 2027 ou 2028. Foto: Divulgação e Reprodução de Instagram