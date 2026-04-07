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Hugo Calderano conquista bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

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Redação Flipar
  • Como não há disputa pelo terceiro lugar, apesar da derrota, ele garantiu um lugar no pódio. A Copa do Mundo de Tênis de Mesa está entre as competições mais importantes da modalidade, ao lado do Campeonato Mundial e dos Jogos Olímpicos, e reúne todos os anos os principais atletas do ranking internacional.
    Como não há disputa pelo terceiro lugar, apesar da derrota, ele garantiu um lugar no pódio. A Copa do Mundo de Tênis de Mesa está entre as competições mais importantes da modalidade, ao lado do Campeonato Mundial e dos Jogos Olímpicos, e reúne todos os anos os principais atletas do ranking internacional. Foto: Reprodução Globoplay
  • Terceiro colocado no ranking mundial, Hugo era o atual campeão da competição. Após o final da partida, ele comemorou o resultado e a medalha de bronze, agradeceu o apoio que recebeu durante toda a competição dos torcedores e destacou o quanto esse apoio é importante para ele.
    Terceiro colocado no ranking mundial, Hugo era o atual campeão da competição. Após o final da partida, ele comemorou o resultado e a medalha de bronze, agradeceu o apoio que recebeu durante toda a competição dos torcedores e destacou o quanto esse apoio é importante para ele. Foto: Reprodução / Instagram
  • Saiba mais, a seguir, sobre Hugo Calderano. Nascido em 22 de junho de 1996, no Rio de Janeiro, ele é o primeiro homem de fora dos continentes asiático ou europeu a conquistar um título mundial individual e é considerado o maior jogador da modalidade na América Latina. Ficou mais conhecido em todo o Brasil em 2024, após se destacar nos Jogos Olímpicos.
    Saiba mais, a seguir, sobre Hugo Calderano. Nascido em 22 de junho de 1996, no Rio de Janeiro, ele é o primeiro homem de fora dos continentes asiático ou europeu a conquistar um título mundial individual e é considerado o maior jogador da modalidade na América Latina. Ficou mais conhecido em todo o Brasil em 2024, após se destacar nos Jogos Olímpicos. Foto: Reprodução / Instagram
  • Hugo começou a treinar tênis de mesa em 2005. Nos primeiros anos, participou de algumas competições nacionais e conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro na categoria pré-mirim e no Latino Americano Mirim. Dois anos depois, também conquistou a medalha de bronze na competição internacional Latino Americano Mirim. Com isso, em 2009, recebeu o Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta das Olimpíadas Escolares.
    Hugo começou a treinar tênis de mesa em 2005. Nos primeiros anos, participou de algumas competições nacionais e conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro na categoria pré-mirim e no Latino Americano Mirim. Dois anos depois, também conquistou a medalha de bronze na competição internacional Latino Americano Mirim. Com isso, em 2009, recebeu o Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta das Olimpíadas Escolares. Foto: Reprodução Site / hugocalderano.com
  • Mas, na infância, ele não praticava somente o tênis de mesa. Ele integrou a seleção estadual de vôlei do Rio de Janeiro e conquistou o título estadual pre-mirim no salto em distância, no atletismo. Foi somente aos 14 anos, em 2010, que se mudou para São Caetano do Sul para treinar com a seleção brasileira de tênis de mesa e focar apenas nesse esporte.
    Mas, na infância, ele não praticava somente o tênis de mesa. Ele integrou a seleção estadual de vôlei do Rio de Janeiro e conquistou o título estadual pre-mirim no salto em distância, no atletismo. Foi somente aos 14 anos, em 2010, que se mudou para São Caetano do Sul para treinar com a seleção brasileira de tênis de mesa e focar apenas nesse esporte. Foto: Reprodução Site / hugocalderano.com
  • Na adolescência, Hugo Calderano conquistou várias competições, como o Aberto da Polônia Infantil, tornou se o mais jovem campeão de uma etapa do Circuito Mundial adulto da ITTF, conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, a primeira medalha olímpica do tênis de mesa brasileiro, além do ouro por equipes nos Jogos Pan Americanos de Toronto. Assim, tornou se um dos principais nomes do esporte.
    Na adolescência, Hugo Calderano conquistou várias competições, como o Aberto da Polônia Infantil, tornou se o mais jovem campeão de uma etapa do Circuito Mundial adulto da ITTF, conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, a primeira medalha olímpica do tênis de mesa brasileiro, além do ouro por equipes nos Jogos Pan Americanos de Toronto. Assim, tornou se um dos principais nomes do esporte. Foto: Wikimedia Commons / Eborges
  • Com o passar do tempo, Hugo aprimorou sua técnica e consistência e passou a acumular resultados ainda mais relevantes nas competições. Com isso, alcançou posições inéditas para um atleta, não só do Brasil, mas também de países fora da Europa e da Ásia. Ele chegou a alcançar a posição número 2 do ranking mundial e fez campanhas históricas em competições importantes, como nas Olimpíadas.
    Com o passar do tempo, Hugo aprimorou sua técnica e consistência e passou a acumular resultados ainda mais relevantes nas competições. Com isso, alcançou posições inéditas para um atleta, não só do Brasil, mas também de países fora da Europa e da Ásia. Ele chegou a alcançar a posição número 2 do ranking mundial e fez campanhas históricas em competições importantes, como nas Olimpíadas. Foto: Wikimedia Commons / Peter Porai-Koshits
  • Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Hugo Calderano chegou como cabeça de chave nº 4 e melhor atleta não asiático do ranking mundial. Durante a campanha, fez história ao se tornar o primeiro latino americano a alcançar as quartas de final no tênis de mesa olímpico. A trajetória terminou nessa fase, após derrota para o alemão Dimitrij Ovtcharov.
    Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Hugo Calderano chegou como cabeça de chave nº 4 e melhor atleta não asiático do ranking mundial. Durante a campanha, fez história ao se tornar o primeiro latino americano a alcançar as quartas de final no tênis de mesa olímpico. A trajetória terminou nessa fase, após derrota para o alemão Dimitrij Ovtcharov. Foto: Wikimedia Commons / Rede do Esporte
  • Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Hugo fez uma campanha histórica ao chegar à semifinal e se tornar o primeiro atleta fora da Europa e da Ásia a alcançar essa fase no tênis de mesa na disputa individual. No torneio, ele foi derrotado por Truls Möregårdh na semifinal e Félix Lebrun na disputa pelo bronze, terminando a competição na quarta colocação. Na disputa por equipes, o Brasil chegou às quartas de final.
    Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Hugo fez uma campanha histórica ao chegar à semifinal e se tornar o primeiro atleta fora da Europa e da Ásia a alcançar essa fase no tênis de mesa na disputa individual. No torneio, ele foi derrotado por Truls Möregårdh na semifinal e Félix Lebrun na disputa pelo bronze, terminando a competição na quarta colocação. Na disputa por equipes, o Brasil chegou às quartas de final. Foto: Reprodução / Instagram
  • Em 2025, Hugo Calderano fez história ao se tornar campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa e o primeiro atleta fora da China e da Europa a conquistar o título. Na campanha, eliminou em sequência os números 3, 2 e 1 do mundo. Pouco tempo depois, também chegou à final do Campeonato Mundial e conquistou a medalha de prata.
    Em 2025, Hugo Calderano fez história ao se tornar campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa e o primeiro atleta fora da China e da Europa a conquistar o título. Na campanha, eliminou em sequência os números 3, 2 e 1 do mundo. Pouco tempo depois, também chegou à final do Campeonato Mundial e conquistou a medalha de prata. Foto: Reprodução Youtube
  • Hugo Calderano também se destaca por sua inteligência. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho aos 4 anos, fala sete idiomas, português, inglês, espanhol, alemão, mandarim, francês e italiano, e sabe as capitais de todos os países. Além disso, tem um recorde pessoal de 5,3 segundos para montar um cubo mágico no modelo tradicional 3×3 e sabe tocar instrumentos como ukulele e violão.
    Hugo Calderano também se destaca por sua inteligência. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho aos 4 anos, fala sete idiomas, português, inglês, espanhol, alemão, mandarim, francês e italiano, e sabe as capitais de todos os países. Além disso, tem um recorde pessoal de 5,3 segundos para montar um cubo mágico no modelo tradicional 3×3 e sabe tocar instrumentos como ukulele e violão. Foto: Reprodução / Instagram
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