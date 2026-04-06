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Pedras na vesícula dos bois valem milhões de reais

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Redação Flipar
  • É que a pedra da vesícula de boi, também conhecida como pedra de fel ou cálculo biliar bovino, pode valer milhões de reais, dependendo da quantidade.
    É que a pedra da vesícula de boi, também conhecida como pedra de fel ou cálculo biliar bovino, pode valer milhões de reais, dependendo da quantidade. Foto: Reprodução Twitter
  • Bandidos que sabem disso planejam ações para roubar as tais pedras. Foi o que ocorreu, por exemplo, em setembro de 2023, quando criminosos renderam funcionários de uma empresa de exportação de pedras de boi em Barretos (SP) e levaram o produto, avaliado em R$ 2 milhões.
    Bandidos que sabem disso planejam ações para roubar as tais pedras. Foi o que ocorreu, por exemplo, em setembro de 2023, quando criminosos renderam funcionários de uma empresa de exportação de pedras de boi em Barretos (SP) e levaram o produto, avaliado em R$ 2 milhões. Foto: - Divulgação PRF
  • Especialistas explicam que os bois ficam com essas pedras na vesícula quando ocorre um acúmulo de sais no órgão do animal.
    Especialistas explicam que os bois ficam com essas pedras na vesícula quando ocorre um acúmulo de sais no órgão do animal. Foto: Wikimedia Commons/ADRIANA HENRIQUE DE ANDRADE
  • Vale ressaltar que, mesmo que o boi esteja com esse problema de saúde, sua carne pode ser consumida sem risco. Ou seja, isso não afeta os seres humanos.
    Vale ressaltar que, mesmo que o boi esteja com esse problema de saúde, sua carne pode ser consumida sem risco. Ou seja, isso não afeta os seres humanos. Foto: denamorado/Freepik
  • A pedra de boi tem alto valor porque é muito utilizada na medicina tradicional asiática como ingrediente para a produção de remédios.
    A pedra de boi tem alto valor porque é muito utilizada na medicina tradicional asiática como ingrediente para a produção de remédios. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • A China é líder na utilização de pedras de boi no setor farmacêutico. Dezenas de medicamentos produzidos no país levam a pedra de boi na composição.
    A China é líder na utilização de pedras de boi no setor farmacêutico. Dezenas de medicamentos produzidos no país levam a pedra de boi na composição. Foto: Imagem de kian2018 por Pixabay
  • Mas a pedra de vesícula de boi também é bastante usada para fins medicinais no Japão e na Coreia do Sul. Preparados que unem alguns elementos levam o cálculo biliar bovino na composição.
    Mas a pedra de vesícula de boi também é bastante usada para fins medicinais no Japão e na Coreia do Sul. Preparados que unem alguns elementos levam o cálculo biliar bovino na composição. Foto: Imagem de kian2018 por Pixabay
  • Esses remédios que incluem a pedra de boi são prescritos para pacientes que sofrem de convulsões , desmaios e febres, entre outros problemas.
    Esses remédios que incluem a pedra de boi são prescritos para pacientes que sofrem de convulsões , desmaios e febres, entre outros problemas. Foto: Imagem de kian2018 por Pixabay
  • Por serem pedras difíceis de conseguir - já que nem todos os bois desenvolvem esse excesso de sais que resulta na formação das pedras - o seu valor é elevado no mercado. O preço varia conforme o tamanho, a cor, o formato e a condição da pedra (inteira ou quebrada).
    Por serem pedras difíceis de conseguir - já que nem todos os bois desenvolvem esse excesso de sais que resulta na formação das pedras - o seu valor é elevado no mercado. O preço varia conforme o tamanho, a cor, o formato e a condição da pedra (inteira ou quebrada). Foto: Reprodução TV Globo
  • Nos frigoríficos, no processo de abate, as vesículas são retiradas do animal e furadas para a verificação da presença (ou não) dos cálculos biliares. Na peneira, quando as pedras são encontradas, o empresário
    Nos frigoríficos, no processo de abate, as vesículas são retiradas do animal e furadas para a verificação da presença (ou não) dos cálculos biliares. Na peneira, quando as pedras são encontradas, o empresário "ganha na loteria". Foto: Reprodução TV Globo
  • Depois de encontradas e lavadas, as pedras de vesícula de boi são levadas para conservação na geladeira, que fica com uma tranca. Um funcionário é encarregado de zelar pela segurança do local evitando furtos.
    Depois de encontradas e lavadas, as pedras de vesícula de boi são levadas para conservação na geladeira, que fica com uma tranca. Um funcionário é encarregado de zelar pela segurança do local evitando furtos. Foto: Reprodução TV Globo
  • Em entrevista à TV Globo, um empresário disse que, em média, são encontrados entre 13 e 16 gramas por dia.
    Em entrevista à TV Globo, um empresário disse que, em média, são encontrados entre 13 e 16 gramas por dia. Foto: Reprodução TV Globo
  • 1 grama vale em torno de R$ 1 mil. Então, em média, 15 mil reais por dia. No fim do mês, apenas nos dias úteis, o dono do gado consegue algo na faixa de R$ 300 mil.
    1 grama vale em torno de R$ 1 mil. Então, em média, 15 mil reais por dia. No fim do mês, apenas nos dias úteis, o dono do gado consegue algo na faixa de R$ 300 mil. Foto: Reprodução TV Globo
  • E o Brasil é uma potência na pecuária. Segundo o IBGE, o país alcançou novo recorde em 2022 (último censo) com 234,4 milhões de bovinos.
    E o Brasil é uma potência na pecuária. Segundo o IBGE, o país alcançou novo recorde em 2022 (último censo) com 234,4 milhões de bovinos. Foto: Reprodução TV Globo
  • Um crescimento de 4,3% no rebanho em relação ao ano anterior.
    Um crescimento de 4,3% no rebanho em relação ao ano anterior. Foto: Reprodução TV Globo
  • O estado de Mato Grosso lidera o ranking do rebanho bovino com 34,2 milhões de cabeças de gado. Isso representa 14,6% do total nacional.
    O estado de Mato Grosso lidera o ranking do rebanho bovino com 34,2 milhões de cabeças de gado. Isso representa 14,6% do total nacional. Foto: Carlos Luis M C da Cruz wikimedia commons
  • Em seguida aparecem o Pará com 10,6% e Goiás com 10,4%. Na lista das cidades, São Félix do Xingu , no Pará, é a cidade com maior número de cabeças de gado: 2,5 milhões.
    Em seguida aparecem o Pará com 10,6% e Goiás com 10,4%. Na lista das cidades, São Félix do Xingu , no Pará, é a cidade com maior número de cabeças de gado: 2,5 milhões. Foto: Alex S Araujo wikimedia commons
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