Maior produtora de flores do Brasil, Holambra fará a 43ª Expoflora

O principal evento do calendário de Holambra é justamente a Expoflora, a maior exposição de flores da América Latina. Em um mês de festa, a cidade recebe cerca de 300 mil visitantes, aproximadamente 30 vezes o número total de habitantes. E a chuva de pétalas de flores é um dos destaques. Foto: Fabricio de Souza Menegildo - wikimedia commons