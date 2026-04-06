Praça Tiradentes: história, origem do nome e importância para o Rio de Janeiro

O local foi revitalizado e, hoje, é um dos principais marcos históricos e culturais do Rio de Janeiro. A área é cercada por prédios históricos que remetem ao período imperial e é ideal para passeios, eventos ao ar livre e momentos de pausa no dia a dia, além de ser um tradicional ponto de encontro de moradores, artistas, estudantes e turistas. É possível encontrar feiras, apresentações de rua, eventos culturais e diferentes públicos, como estudantes, artistas e turistas. Foto: Reprodução / Instagram