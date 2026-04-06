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Praça Tiradentes: história, origem do nome e importância para o Rio de Janeiro
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O espaço surgiu no século 17 e, inicialmente, foi chamado de Rossio Grande, uma referência ao Largo do Rossio de Lisboa, e depois Campo dos Ciganos, devido ao local ter sido ocupado por tendas de ciganos, e, posteriormente, Campo da Lampadosa, por causa da construção da Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa, em 1747. Ao longo do tempo, ainda foi chamado de Campo do Polé e Praça da Constituição, até receber o nome atual. Foto: Gaban - Wikimédia Commons
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No local, há alguns monumentos históricos famosos. No centro da praça foi inaugurada, em 1862, a famosa estátua equestre de Dom Pedro I e, três anos depois, em 1865, o espaço ganhou mais quatro estátuas, que representam as virtudes da Justiça, Liberdade, União e Fidelidade. Foto: Instituto Moreira Salles wikimedia commons
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Em 1872, foi inaugurado no local o Teatro Cassino Franco Brasileiro, hoje conhecido como Teatro Carlos Gomes. Assim, a praça se tornou um importante centro de lazer e cultura da cidade, com teatros, restaurantes e espaços de convivência, até se consolidar como referência da vida urbana carioca. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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O local foi revitalizado e, hoje, é um dos principais marcos históricos e culturais do Rio de Janeiro. A área é cercada por prédios históricos que remetem ao período imperial e é ideal para passeios, eventos ao ar livre e momentos de pausa no dia a dia, além de ser um tradicional ponto de encontro de moradores, artistas, estudantes e turistas. É possível encontrar feiras, apresentações de rua, eventos culturais e diferentes públicos, como estudantes, artistas e turistas. Foto: Reprodução / Instagram
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A Praça Tiradentes fica a poucos minutos das estações de metrô Cinelândia e Uruguaiana, o que facilita o acesso. Para quem vai de carro, há estacionamentos pagos na região, mas o transporte público costuma ser a melhor opção, já que o trânsito e a falta de vagas são comuns no centro. Foto: Wikimedia Commons / Estela Neto