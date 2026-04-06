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Lantana: conheça essa planta colorida e delicada
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A planta tem origem na África e na América tropical e cresce como um arbusto ramificado, que pode atingir diferentes tamanhos de acordo com o cultivo. Seus ramos são flexíveis, e as folhas têm uma textura mais áspera, com bordas serrilhadas e coloração verde opaca, o que dá um visual característico à espécie. Foto: Wikimedia Commons / Rasitha nellickal
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Uma das características das lantanas que mais chamam atenção é a sua grande variedade de cores. Suas flores podem aparecer em diversos tons, como vermelho, amarelo, laranja, rosa e violeta e, muitas vezes, várias dessas cores surgem juntas na mesma planta, o que deixa o jardim ainda mais bonito. Foto: Wikimedia Commons / Alvesgaspar
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Outra característica das lantanas é atrair animais às suas flores; assim, borboletas e beija-flores costumam visitá-las com certa frequência. Por outro lado, também é importante ter cuidado, já que algumas espécies podem ser tóxicas se ingeridas, especialmente se ingeridas por crianças e animais. Foto: Wikimedia Commons / Charles J. Sharp
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Entre as principais variedades, algumas se destacam. A Lantana montevidensis é ideal para forração ou vasos suspensos, enquanto a Lantana camara é a mais comum e cresce rapidamente, além de ter um papel importante na natureza, pois suas flores, apesar de pequenas, são ricas em néctar. Já a Lantana urticoides floresce desde a primavera até o inverno. Foto: Reprodução Instagram
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Os ambientes ensolarados favorecem o cultivo da lantana, e também é importante podar regularmente e adubar durante o crescimento. Depois de estabelecida, ela consegue suportar períodos de seca, então não é necessário regar várias vezes, geralmente uma vez por semana. Vale lembrar que, em algumas regiões, especialmente no caso da Lantana camara, ela pode ser uma espécie invasora e competir com espécies nativas e, desse modo, afetar o ecossistema local. Foto: Wikimedia Commons / Rouibi Dhia Eddine Nadjm