Educação
Por que Harvard é uma das melhores universidades do mundo?
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Fundada em 1636, na cidade de Cambridge, Harvard é a universidade mais antiga dos Estados Unidos e uma das integrantes da Ivy League, um grupo de elite composto por oito universidades privadas do nordeste do país. Inicialmente chamada de New College, passou a adotar o nome atual em homenagem a John Harvard, um de seus primeiros benfeitores. Foto: wikimedia commons alainedouard
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A universidade fica localizada próxima à cidade de Boston, no estado de Massachusetts, em uma região com forte concentração de estudantes, pois ali também estão localizadas outras universidades, como MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), Tufts University e a Universidade de Boston. Foto: David Adam Kess/Wikimedia Commons
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Harvard se destaca, principalmente, pela qualidade de ensino. Entre os mais de 400 mil alunos formados, estão oito presidentes dos Estados Unidos, como John Kennedy, George W. Bush e Barack Obama, além de diversos nomes influentes em diferentes áreas. A instituição tem o maior número de laureados com o Nobel do que qualquer outra no mundo, além de reunir vencedores de prêmios importantes como Pulitzer, Turing e a Medalha Fields. Foto: Youtube/ Rádio Comercial
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Harvard também se destaca pelo seu fundo patrimonial. Com cerca de 37 bilhões de dólares, é o maior do mundo, o que permite investimentos em pesquisa, projetos e apoio financeiro a estudantes. Isso contribui para manter a excelência acadêmica e garantir presença constante nos principais rankings internacionais, como Times Higher Education, QS World University Rankings e Shanghai Ranking. Foto: Reprodução/ Guide for the Traveler
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Por isso, o processo seletivo é altamente concorrido, e a taxa de aceitação gira em torno de 5% ao ano. O processo de admissão segue o modelo das universidades dos Estados Unidos, por meio da chamada “application”. Os candidatos precisam enviar resultados de testes padronizados, como ACT e SAT, além de exames de proficiência em inglês, como o TOEFL, no caso de estrangeiros. Também são solicitados essays, textos que apresentam o estudante ao comitê de admissão. Foto: Divulgação