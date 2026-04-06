Galeria
Prédio gigante em formato de bule está no Guinness Book e vira atração turística na China
-
Ele foi construído em formato de bule gigante e projetado não apenas como elemento simbólico, mas com uma estrutura totalmente funcional que desafia as normas da engenharia tradicional. Foto: Reproduc?a?o/Live in Guizhou
-
O prédio impressiona pelas dimensões: cerca de 73,8 metros de altura e aproximadamente 24 metros de diâmetro. A estrutura foi reconhecida pelo Guinness World Records como o maior monumento do mundo em formato de bule. Foto: Reproduc?a?o/New China TV
-
O volume interno ultrapassa 28 mil metros cúbicos, o que demonstra a complexidade técnica envolvida na execução da obra. O conjunto visual é completado por um edifício anexo em formato de xícara gigante. Foto: Reproduc?a?o/New China TV
-
O prédio conta com 15 andares que comportam diversas atividades, incluindo um hotel boutique, galerias de arte, espaços para eventos e um mirante no topo, transformando o local em um centro turístico dinâmico. Foto: Reproduc?a?o/Sergey Moychay
-
-
O formato incomum do prédio representou um grande desafio para os engenheiros. Como a base é mais estreita e a parte central mais larga, foi necessário desenvolver soluções estruturais específicas para equilibrar o peso e garantir estabilidade. Foto: Reproduc?a?o
-
Para viabilizar a obra, foi necessário um sistema de redistribuição de carga altamente preciso, além de cálculos rigorosos para suportar a ação dos ventos em uma estrutura tão curva e assimétrica. Foto: Reproduc?a?o/Live in Guizhou
-
A obra recebeu investimento aproximado de 80 milhões de yuans (cerca de R$ 60 milhões) e representa um exemplo da capacidade da engenharia contemporânea de transformar ideias criativas em construções seguras e utilizáveis. Foto: Reproduc?a?o/Sergey Moychay
-
-
A tradição do chá na China é uma das mais antigas e influentes do mundo, com origens que remontam a milhares de anos. O consumo da bebida está ligado não apenas à alimentação cotidiana, mas também à filosofia, à medicina tradicional e aos rituais sociais. Foto: Max Chen/Unsplash
-
Historicamente associada à dinastia Tang, a prática se tornou um símbolo de hospitalidade, respeito e equilíbrio espiritual. O país é o berço de variedades, como os chás verde, preto, oolong e o fermentado pu-erh, cada um refletindo suas províncias de origem. Foto: Reproduc?a?o/Sergey Moychay
-
Mais do que uma bebida, o chá está intrinsecamente ligado ao budismo e ao taoismo, promovendo estados de meditação e harmonia com a natureza. Em contextos sociais, a cerimônia do chá é um gesto de respeito e união, servindo para selar acordos ou celebrar encontros familiares. Foto: ??? ORIENTO/Unsplash
-
-
Além disso, o chá desempenhou papel importante nas rotas comerciais antigas e influenciou hábitos em vários países da Ásia e do Ocidente. Ainda hoje, o costume de oferecer chá continua presente na vida cotidiana do povo chinês. Foto: Jun Weng/Unsplash