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‘Peixe do juízo final’ carrega fama de mau presságio e preocupa supersticiosos
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A mitologia japonesa associa as aparições de peixe-remo em águas rasas a terremotos e tsunamis. A crença ganhou destaque em 2011, quando 20 exemplares apareceram na costa do Japão, pouco antes do terremoto mais forte registrado no país. Foto: wikimedia commons Mj-bird
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Algumas teorias sugerem que o movimento tectônico antes dos terremotos pode causar a morte dos peixes, fazendo com que sejam levados para as praias. Foto: Matt Hardy/Unsplash
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Porém, os estudos não encontraram evidências de correlação entre os avistamentos de peixe-remo e fenômenos naturais que causam destruição. Foto: Henryk Kotowski - wikimedia commons
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Segundo pesquisadores, os avistamentos podem estar relacionados a mudanças nas condições oceânicas e a um possível aumento na população desses peixes misteriosos. Foto: wikimedia commons Katia Cao
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Com sua aparência peculiar, o peixe-remo pode chegar a medir 6 metros de comprimento. É um dos seres mais raros e misteriosos dos oceanos. Foto: wikimedia commons Georges Cuvier
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Com um corpo alongado e achatado lateralmente, a aparência do peixe-remo é frequentemente associada a uma fita ou uma lâmina. Foto: reprodução/la nacion
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Essa espécie rara vive em águas profundas, a cerca de mil metros de profundidade, onde a luz solar não alcança. Sua coloração pode variar entre o prateado e o dourado, com um brilho metálico que reflete a luz nas profundezas. Foto: domínio público
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O peixe-remo habita várias partes do mundo, especialmente nas regiões tropicais e temperadas, mas sua presença em áreas costeiras é muito rara. Foto: REPRODUÇÃO FOTO DIVULGAÇÃO
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O corpo do peixe-remo é adaptado para viver em grandes profundidades. Sua bexiga natatória é reduzida, o que o ajuda a manter a flutuabilidade em diferentes níveis. Foto: FOTO DIVULGAÇÃO
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Além disso, sua musculatura é pouco desenvolvida, o que indica que ele não é um nadador ativo e se movimenta principalmente por meio de movimentos ondulatórios do corpo. Foto: flickr - Achilles, C.; Day, Francis; Mintern Bros.
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Embora seja conhecido há séculos, pouco se sabe sobre os hábitos reprodutivos do peixe-remo, já que as observações em seu habitat natural são extremamente raras. Também há muito a ser descoberto sobre sua alimentação. Acredita-se que ele coma pequenos organismos planctônicos. Foto: wikimedia commons John Barkla