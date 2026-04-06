Animais
‘Batcaverna do Sertão’: pesquisadores descobrem cavidade com mais de 20 mil morcegos em Alagoas
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Pesquisadores classificaram o local como “bat cave” e “hot cave”, denominações atribuídas a cavernas que concentram grandes colônias desses animais e apresentam mudanças significativas de temperatura e umidade em seu interior. Foto: Reproduc?a?o
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A cavidade foi localizada há cerca de dois anos durante uma expedição voltada à procura do macaco-prego-galego. Desde então, o ambiente vem sendo acompanhado por especialistas. Foto: Juan Cruzado Cortés/iNaturalist
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De acordo com análises lideradas pela bióloga Jennifer Barros, da "Bat Conservation International", o ambiente mantém-se acima dos 30°C com quase 100% de umidade. Foto: Reproduc?a?o/TV Gazeta de Alagoas
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Essa configuração térmica é estratégica para a sobrevivência das espécies registradas (Pteronotus gymnonotus e Pteronotus personatus), funcionando como uma espécie de berçário natural. Foto: iNaturalist/Juan Cruzado Cortés
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Nas colônias, o calor gerado pela aglomeração dos adultos é essencial para o desenvolvimento dos filhotes, que nascem sem pelos e dependem dessa estabilidade climática nas primeiras cinco semanas de vida. Foto: Divulgac?a?o
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Embora o Nordeste já possua registros semelhantes em estados como Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, o achado em Alagoas é considerado raro pois amplia a área conhecida de ocorrência dessas formações naturais. Foto: Jennifer Barros/ICMBio/Cecav
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Das mais de 30 mil cavernas catalogadas no Brasil, apenas cerca de 20 recebem a classificaÃ§Ã£o de "bat cave". A contagem dos indivÃduos foi realizada por meio de filmagens durante a revoada de saÃda dos animais, confirmando a magnitude do grupo. Foto: Reproduc?a?o/TV Gazeta de Alagoas
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Atualmente, o acesso à cavidade é restrito por questões de segurança e conservação. Especialistas alertam que a interferência humana pode desestabilizar o ecossistema interno e colocar em risco a reprodução das espécies. Foto: Reproduc?a?o
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Além disso, existe a preocupação com o abate indiscriminado de morcegos por populações locais que os confundem com espécies hematófagas (que se alimentam de sangue). Foto: Wikimédia Commons/Michael Pennay
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Diante desse cenário, Marcos Araújo, coordenador da SOS Caatinga, ressalta a necessidade urgente de políticas de educação ambiental e apoio logístico para explorar e proteger outras possíveis cavernas com características similares na região. Foto: Reproduc?a?o/TV Gazeta de Alagoas
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Segundo o biólogo Enrico Bernard, a identificação de grandes colônias — inclusive com espécies ameaçadas — tem grande importância para a conservação ambiental e também beneficia comunidades próximas, já que esses animais consomem grandes quantidades de insetos. Foto: iNaturalist/Juan Cruzado Cortés