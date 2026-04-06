‘Batcaverna do Sertão’: pesquisadores descobrem cavidade com mais de 20 mil morcegos em Alagoas

Das mais de 30 mil cavernas catalogadas no Brasil, apenas cerca de 20 recebem a classificaÃ§Ã£o de "bat cave". A contagem dos indivÃ­duos foi realizada por meio de filmagens durante a revoada de saÃ­da dos animais, confirmando a magnitude do grupo. Foto: Reproduc?a?o/TV Gazeta de Alagoas