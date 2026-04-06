Assine
overlay
Início Galeria
Animais

‘Batcaverna do Sertão’: pesquisadores descobrem cavidade com mais de 20 mil morcegos em Alagoas

RF
Redação Flipar
  • Pesquisadores classificaram o local como “bat cave” e “hot cave”, denominações atribuídas a cavernas que concentram grandes colônias desses animais e apresentam mudanças significativas de temperatura e umidade em seu interior.
    Pesquisadores classificaram o local como “bat cave” e “hot cave”, denominações atribuídas a cavernas que concentram grandes colônias desses animais e apresentam mudanças significativas de temperatura e umidade em seu interior. Foto: Reproduc?a?o
  • A cavidade foi localizada há cerca de dois anos durante uma expedição voltada à procura do macaco-prego-galego. Desde então, o ambiente vem sendo acompanhado por especialistas.
    A cavidade foi localizada há cerca de dois anos durante uma expedição voltada à procura do macaco-prego-galego. Desde então, o ambiente vem sendo acompanhado por especialistas. Foto: Juan Cruzado Cortés/iNaturalist
  • De acordo com análises lideradas pela bióloga Jennifer Barros, da
    De acordo com análises lideradas pela bióloga Jennifer Barros, da "Bat Conservation International", o ambiente mantém-se acima dos 30°C com quase 100% de umidade. Foto: Reproduc?a?o/TV Gazeta de Alagoas
  • Essa configuração térmica é estratégica para a sobrevivência das espécies registradas (Pteronotus gymnonotus e Pteronotus personatus), funcionando como uma espécie de berçário natural.
    Essa configuração térmica é estratégica para a sobrevivência das espécies registradas (Pteronotus gymnonotus e Pteronotus personatus), funcionando como uma espécie de berçário natural. Foto: iNaturalist/Juan Cruzado Cortés
  • Nas colônias, o calor gerado pela aglomeração dos adultos é essencial para o desenvolvimento dos filhotes, que nascem sem pelos e dependem dessa estabilidade climática nas primeiras cinco semanas de vida.
    Nas colônias, o calor gerado pela aglomeração dos adultos é essencial para o desenvolvimento dos filhotes, que nascem sem pelos e dependem dessa estabilidade climática nas primeiras cinco semanas de vida. Foto: Divulgac?a?o
  • Embora o Nordeste já possua registros semelhantes em estados como Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, o achado em Alagoas é considerado raro pois amplia a área conhecida de ocorrência dessas formações naturais.
    Embora o Nordeste já possua registros semelhantes em estados como Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, o achado em Alagoas é considerado raro pois amplia a área conhecida de ocorrência dessas formações naturais. Foto: Jennifer Barros/ICMBio/Cecav
  • Das mais de 30 mil cavernas catalogadas no Brasil, apenas cerca de 20 recebem a classificaÃ§Ã£o de
    Das mais de 30 mil cavernas catalogadas no Brasil, apenas cerca de 20 recebem a classificaÃ§Ã£o de "bat cave". A contagem dos indivÃ­duos foi realizada por meio de filmagens durante a revoada de saÃ­da dos animais, confirmando a magnitude do grupo. Foto: Reproduc?a?o/TV Gazeta de Alagoas
  • Atualmente, o acesso à cavidade é restrito por questões de segurança e conservação. Especialistas alertam que a interferência humana pode desestabilizar o ecossistema interno e colocar em risco a reprodução das espécies.
    Atualmente, o acesso à cavidade é restrito por questões de segurança e conservação. Especialistas alertam que a interferência humana pode desestabilizar o ecossistema interno e colocar em risco a reprodução das espécies. Foto: Reproduc?a?o
  • Além disso, existe a preocupação com o abate indiscriminado de morcegos por populações locais que os confundem com espécies hematófagas (que se alimentam de sangue).
    Além disso, existe a preocupação com o abate indiscriminado de morcegos por populações locais que os confundem com espécies hematófagas (que se alimentam de sangue). Foto: Wikimédia Commons/Michael Pennay
  • Diante desse cenário, Marcos Araújo, coordenador da SOS Caatinga, ressalta a necessidade urgente de políticas de educação ambiental e apoio logístico para explorar e proteger outras possíveis cavernas com características similares na região.
    Diante desse cenário, Marcos Araújo, coordenador da SOS Caatinga, ressalta a necessidade urgente de políticas de educação ambiental e apoio logístico para explorar e proteger outras possíveis cavernas com características similares na região. Foto: Reproduc?a?o/TV Gazeta de Alagoas
  • Segundo o biólogo Enrico Bernard, a identificação de grandes colônias — inclusive com espécies ameaçadas — tem grande importância para a conservação ambiental e também beneficia comunidades próximas, já que esses animais consomem grandes quantidades de insetos.
    Segundo o biólogo Enrico Bernard, a identificação de grandes colônias — inclusive com espécies ameaçadas — tem grande importância para a conservação ambiental e também beneficia comunidades próximas, já que esses animais consomem grandes quantidades de insetos. Foto: iNaturalist/Juan Cruzado Cortés
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay