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Finlande?s constro?i barco movido a energia solar com ‘autonomia infinita’ e faz sucesso na internet
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O protótipo Helios-11, como é chamado, é uma embarcação experimental de 11 metros construída em aproximadamente 200 dias com um investimento de cerca de US$ 30 mil (aproximadamente R$ 180 mil). Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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O barco combina energia solar, motor elétrico de 6 quilowatts e vela como fontes complementares de propulsão, permitindo viagens mais autônomas e sustentáveis no mar. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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O criador descreve a embarcação como um "iate explorador de autonomia infinita", termo que reflete a capacidade do barco de operar sem depender de combustíveis fósseis — desde que a gestão da energia gerada a bordo seja eficiente. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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A proposta reúne moradia e navegação em uma mesma estrutura, funcionando ao mesmo tempo como casa flutuante e plataforma de testes tecnológicos. Sua rotina é exibida ao público no canal "True North Yachts". Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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Durante a fase de construção, Lukas priorizou a leveza e a resistência estrutural, eliminando itens e equipamentos considerados dispensáveis para maximizar a eficiência energética do conjunto. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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Em condições ideais ensolarados, o Helios-11 atinge até 8,5 nós, mantendo uma velocidade de cruzeiro de 7 nós, enquanto a vela atua como um recurso essencial em regiões com menor incidência solar, como o norte da Europa. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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Após o lançamento, o barco passou a ser testado em diferentes trajetos europeus, incluindo canais navegáveis e rotas em direção à França e à Espanha, além de trechos próximos ao rio Ródano, entre a Suíça e a França. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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Embora o projeto mencione a viabilidade de travessias oceânicas, o foco atual permanece na coleta de dados sobre estabilidade e rotina a bordo durante navegações costeiras e fluviais. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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A embarcação é equipada com Starlink para permitir o trabalho remoto e a independência de localização. O criador já planeja o Helios-15, uma versão de 15 metros que será construída com materiais profissionais e mais caros. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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A experiência tem despertado interesse entre pessoas que acompanham iniciativas de mobilidade sustentável e vida a bordo, além de inspirar planos futuros para versões com maior área para painéis solares e capacidade ampliada de geração de energia. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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Por enquanto, o Helios-11 permanece como um laboratório flutuante em uso real, dedicado a testar soluções de navegação elétrica de longa distância, equilibrando autonomia operacional e um estilo de vida minimalista sobre as águas. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts