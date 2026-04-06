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Origem e curiosidades da bicicleta, um meio de transporte que só faz bem

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Redação Flipar
  • Essa invenção, impulsionada pelos pés no chão, ainda era mais um brinquedo do que um meio de transporte prático.
    Essa invenção, impulsionada pelos pés no chão, ainda era mais um brinquedo do que um meio de transporte prático. Foto: wikimedia commons Mattes
  • Mesmo assim, foi considerado um pontapé inicial para uma jornada de inovações que transformaria a bicicleta no que se conhece hoje.
    Mesmo assim, foi considerado um pontapé inicial para uma jornada de inovações que transformaria a bicicleta no que se conhece hoje. Foto: flickr
  • Nos anos 1860, o francês Pierre Michaux deu um passo crucial ao incorporar pedais à roda dianteira da Laufmaschine, criando o velocípede.
    Nos anos 1860, o francês Pierre Michaux deu um passo crucial ao incorporar pedais à roda dianteira da Laufmaschine, criando o velocípede. Foto: wikimedia commons HenriDavel
  • A década de 1870 viu o surgimento da bicicleta
    A década de 1870 viu o surgimento da bicicleta "roda alta", com uma roda dianteira gigante e uma traseira bem menor. Essa configuração proporcionava maior velocidade, mas era instável e propensa a acidentes. Foto: wikimedia commons
  • Em 1885, a bicicleta finalmente encontrou sua forma mais próxima da atual com a invenção da corrente por John Kemp Starley.
    Em 1885, a bicicleta finalmente encontrou sua forma mais próxima da atual com a invenção da corrente por John Kemp Starley. Foto: domínio público
  • A invenção permitiu que os pedais fossem conectados à roda traseira, proporcionando maior eficiência e controle.
    A invenção permitiu que os pedais fossem conectados à roda traseira, proporcionando maior eficiência e controle. Foto: pixabay
  • Com o tempo, a bicicleta rapidamente se tornou um meio de transporte acessível e eficiente. Nas décadas seguintes, evoluiu tecnologicamente, com melhorias nos materiais, design e mecanismos de transmissão.
    Com o tempo, a bicicleta rapidamente se tornou um meio de transporte acessível e eficiente. Nas décadas seguintes, evoluiu tecnologicamente, com melhorias nos materiais, design e mecanismos de transmissão. Foto: Will gonzalez Unsplash
  • Durante o século 20, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, as bicicletas se tornaram extremamente populares em muitas cidades ao redor do mundo, tanto para o transporte diário quanto para o lazer.
    Durante o século 20, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, as bicicletas se tornaram extremamente populares em muitas cidades ao redor do mundo, tanto para o transporte diário quanto para o lazer. Foto: freepik
  • Nos últimos anos, as e-bikes têm se popularizado cada vez mais. Elas combinam a mecânica tradicional das bicicletas com a tecnologia elétrica, proporcionando uma maneira mais fácil e eficiente de se locomover.
    Nos últimos anos, as e-bikes têm se popularizado cada vez mais. Elas combinam a mecânica tradicional das bicicletas com a tecnologia elétrica, proporcionando uma maneira mais fácil e eficiente de se locomover. Foto: KBO Bike Unsplash
  • Ao longo da história, a bicicleta não se resumiu apenas a um meio de transporte. Ela se tornou protagonista de diversas modalidades esportivas. Conheça algumas!
    Ao longo da história, a bicicleta não se resumiu apenas a um meio de transporte. Ela se tornou protagonista de diversas modalidades esportivas. Conheça algumas! Foto: Pexels por Pixabay
  • Ciclismo de estrada: Uma prova de resistÃªncia que exige preparo fÃ­sico impecÃ¡vel para percorrer longas distÃ¢ncias em alta velocidade. As principais competiÃ§Ãµes incluem as grandes voltas, como Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta a EspaÃ±a.
    Ciclismo de estrada: Uma prova de resistÃªncia que exige preparo fÃ­sico impecÃ¡vel para percorrer longas distÃ¢ncias em alta velocidade. As principais competiÃ§Ãµes incluem as grandes voltas, como Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta a EspaÃ±a. Foto: pixabay
  • Mountain bike: Ideal para os aventureiros que desbravam terrenos acidentados e trilhas desafiadoras. Exige técnica, força e resistência para superar obstáculos naturais e rampas íngremes.
    Mountain bike: Ideal para os aventureiros que desbravam terrenos acidentados e trilhas desafiadoras. Exige técnica, força e resistência para superar obstáculos naturais e rampas íngremes. Foto: pixabay
  • BMX: Acrobacias radicais e manobras eletrizantes definem essa modalidade, que exige controle corporal, reflexos rápidos e muita coragem. As competições incluem dirt jumping, street e park.
    BMX: Acrobacias radicais e manobras eletrizantes definem essa modalidade, que exige controle corporal, reflexos rápidos e muita coragem. As competições incluem dirt jumping, street e park. Foto: pexels cottonbro studio
  • Ciclismo de Pista: Realizado em velódromos, com bicicletas de pista especializadas. Inclui eventos como sprints, perseguições e keirin.
    Ciclismo de Pista: Realizado em velódromos, com bicicletas de pista especializadas. Inclui eventos como sprints, perseguições e keirin. Foto: Howard Bouchevereau Unsplash
  • Triathlon: Um evento multidisciplinar que inclui natação, ciclismo e corrida. A etapa de ciclismo é realizada em estradas pavimentadas, exigindo uma bicicleta de estrada ou específica para triathlon.
    Triathlon: Um evento multidisciplinar que inclui natação, ciclismo e corrida. A etapa de ciclismo é realizada em estradas pavimentadas, exigindo uma bicicleta de estrada ou específica para triathlon. Foto: flickr Agência Brasília
  • Há também o
    Há também o "cicloturismo", uma forma de unir o amor pela bicicleta à paixão por viagens. Ciclistas percorrem longas distâncias, explorando novos lugares e apreciando a beleza do caminho. Foto: Kay Liedl Unsplash
  • Para além do esporte e da locomoção, a bicicleta se tornou um símbolo de liberdade por causa da sensação de vento no rosto e a autonomia de ir aonde se quer, quando se quer.
    Para além do esporte e da locomoção, a bicicleta se tornou um símbolo de liberdade por causa da sensação de vento no rosto e a autonomia de ir aonde se quer, quando se quer. Foto: freepik marymarkevich
  • Além disso, pedalar é um exercício físico completo que beneficia o corpo e a mente, combate o sedentarismo, fortalece os músculos e melhora o condicionamento cardiovascular.
    Além disso, pedalar é um exercício físico completo que beneficia o corpo e a mente, combate o sedentarismo, fortalece os músculos e melhora o condicionamento cardiovascular. Foto: pexels Salo Al
  • Por não emitir nenhum tipo de poluente, as bicicletas ainda são um meio de transporte ecologicamente correto, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável.
    Por não emitir nenhum tipo de poluente, as bicicletas ainda são um meio de transporte ecologicamente correto, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável. Foto: Max Berger Unsplash
  • Nos tempos modernos, com a crescente conscientização sobre questões ambientais e de saúde, a bicicleta tem visto um renascimento como um meio de transporte econômico e saudável.
    Nos tempos modernos, com a crescente conscientização sobre questões ambientais e de saúde, a bicicleta tem visto um renascimento como um meio de transporte econômico e saudável. Foto: u_d7hddm5o por Pixabay
  • Muitas cidades implementaram infraestruturas como ciclovias e sistemas de compartilhamento de bicicletas para incentivar seu uso.
    Muitas cidades implementaram infraestruturas como ciclovias e sistemas de compartilhamento de bicicletas para incentivar seu uso. Foto: freepik rawpixel.com
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