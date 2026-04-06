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Berrante: o som do campo que une cultura e função no dia a dia rural

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Redação Flipar
  • Feito geralmente de chifre de boi, o instrumento é moldado artesanalmente. O tamanho influencia o timbre e a potência do som emitido.
    Feito geralmente de chifre de boi, o instrumento é moldado artesanalmente. O tamanho influencia o timbre e a potência do som emitido. Foto: Reprodução do Youtube Canal Globo Rural
  • Muito antes do rádio ou do celular, o berrante era essencial para a comunicação rural. Ele orientava a boiada durante longas viagens por estradas de terra.
    Muito antes do rádio ou do celular, o berrante era essencial para a comunicação rural. Ele orientava a boiada durante longas viagens por estradas de terra. Foto: Reprodução do Youtube Canal Novela Pantanal
  • Cada toque possui um significado próprio, formando uma espécie de código sonoro. Assim, os peões sabiam quando sair, reunir o gado ou fazer uma pausa.
    Cada toque possui um significado próprio, formando uma espécie de código sonoro. Assim, os peões sabiam quando sair, reunir o gado ou fazer uma pausa. Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
  • O toque de saída, por exemplo, indicava o início da jornada. Já o de pouso avisava que era hora de descansar.
    O toque de saída, por exemplo, indicava o início da jornada. Já o de pouso avisava que era hora de descansar. Foto: - Reprodução de vídeo TV TEM
  • Além da função prática, o berrante tornou-se símbolo cultural do sertão. Ele aparece em festas agropecuárias e celebrações tradicionais.
    Além da função prática, o berrante tornou-se símbolo cultural do sertão. Ele aparece em festas agropecuárias e celebrações tradicionais. Foto: Reprodução do Youtube
  • Instrumentos semelhantes existem em outras culturas, como a corneta de caça europeia. Também usada ao ar livre, ela servia para transmitir sinais à distância.
    Instrumentos semelhantes existem em outras culturas, como a corneta de caça europeia. Também usada ao ar livre, ela servia para transmitir sinais à distância. Foto: Daderot/Wikimédia Commons
  • Feita de metal ou chifre, a corneta marcava encontros e organizava grupos. Sua função lembra bastante a lógica do berrante brasileiro.
    Feita de metal ou chifre, a corneta marcava encontros e organizava grupos. Sua função lembra bastante a lógica do berrante brasileiro. Foto: Reprodução do youtube Canal The Viking Dragon
  • Outro elemento associado é o sino de gado, preso ao pescoço dos animais. O som contínuo ajuda o criador a localizar o rebanho.
    Outro elemento associado é o sino de gado, preso ao pescoço dos animais. O som contínuo ajuda o criador a localizar o rebanho. Foto: Imagem de Julita por Pixabay
  • Embora não seja um instrumento de sopro, o sino cumpre papel comunicativo. Ele integra a paisagem sonora das fazendas.
    Embora não seja um instrumento de sopro, o sino cumpre papel comunicativo. Ele integra a paisagem sonora das fazendas. Foto: Reprodução do Flickr Adam Franco
  • Apitos e assobios também fazem parte dessa tradição. Pastores e peões utilizam sons curtos para orientar animais e equipes.
    Apitos e assobios também fazem parte dessa tradição. Pastores e peões utilizam sons curtos para orientar animais e equipes. Foto: Reprodução do Youtube Canal @Campoevida_Real
  • Cada sinal pode indicar mudança de direção ou parada. É uma comunicação simples, mas extremamente eficiente.
    Cada sinal pode indicar mudança de direção ou parada. É uma comunicação simples, mas extremamente eficiente. Foto: Reprodução do Canal Terra Pecuária
  • Em momentos de descanso, a sanfona costuma aparecer nas comitivas. Ela reforça a identidade musical ligada ao universo sertanejo.
    Em momentos de descanso, a sanfona costuma aparecer nas comitivas. Ela reforça a identidade musical ligada ao universo sertanejo. Foto: Sumaia Villela/Agência Brasil
  • Assim, o berrante e esses outros sons compõem um retrato vivo do campo. Juntos, revelam como o som sempre foi ferramenta de trabalho e cultura no interior do Brasil.
    Assim, o berrante e esses outros sons compõem um retrato vivo do campo. Juntos, revelam como o som sempre foi ferramenta de trabalho e cultura no interior do Brasil. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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