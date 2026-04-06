Estilo de Vida
Berrante: o som do campo que une cultura e função no dia a dia rural
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Feito geralmente de chifre de boi, o instrumento é moldado artesanalmente. O tamanho influencia o timbre e a potência do som emitido. Foto: Reprodução do Youtube Canal Globo Rural
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Muito antes do rádio ou do celular, o berrante era essencial para a comunicação rural. Ele orientava a boiada durante longas viagens por estradas de terra. Foto: Reprodução do Youtube Canal Novela Pantanal
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Cada toque possui um significado próprio, formando uma espécie de código sonoro. Assim, os peões sabiam quando sair, reunir o gado ou fazer uma pausa. Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
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O toque de saída, por exemplo, indicava o início da jornada. Já o de pouso avisava que era hora de descansar. Foto: - Reprodução de vídeo TV TEM
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Além da função prática, o berrante tornou-se símbolo cultural do sertão. Ele aparece em festas agropecuárias e celebrações tradicionais. Foto: Reprodução do Youtube
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Instrumentos semelhantes existem em outras culturas, como a corneta de caça europeia. Também usada ao ar livre, ela servia para transmitir sinais à distância. Foto: Daderot/Wikimédia Commons
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Feita de metal ou chifre, a corneta marcava encontros e organizava grupos. Sua função lembra bastante a lógica do berrante brasileiro. Foto: Reprodução do youtube Canal The Viking Dragon
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Outro elemento associado é o sino de gado, preso ao pescoço dos animais. O som contínuo ajuda o criador a localizar o rebanho. Foto: Imagem de Julita por Pixabay
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Embora não seja um instrumento de sopro, o sino cumpre papel comunicativo. Ele integra a paisagem sonora das fazendas. Foto: Reprodução do Flickr Adam Franco
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Apitos e assobios também fazem parte dessa tradição. Pastores e peões utilizam sons curtos para orientar animais e equipes. Foto: Reprodução do Youtube Canal @Campoevida_Real
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Cada sinal pode indicar mudança de direção ou parada. É uma comunicação simples, mas extremamente eficiente. Foto: Reprodução do Canal Terra Pecuária
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Em momentos de descanso, a sanfona costuma aparecer nas comitivas. Ela reforça a identidade musical ligada ao universo sertanejo. Foto: Sumaia Villela/Agência Brasil
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Assim, o berrante e esses outros sons compõem um retrato vivo do campo. Juntos, revelam como o som sempre foi ferramenta de trabalho e cultura no interior do Brasil. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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