Animais
Caso de menina que adotou comportamentos caninos após viver quase 5 anos com cachorros intriga cientistas
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Nascida em 1983, na Ucrânia, Oxana viveu em um ambiente familiar marcado por pobreza e abandono. Aos três anos, após ser deixada do lado de fora de casa em uma noite fria, buscou abrigo em um canil e passou a conviver com cães. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Durante esse período, a menina se alimentou de restos de comida e carne crua e dormiu no chão, adotando comportamentos típicos dos animais com os quais vivia. Sem contato social humano regular, ela perdeu a capacidade de falar e passou a se comunicar por meio de latidos e rosnados. Foto: Reproduc?a?o
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Sua situação permaneceu desconhecida por cerca de cinco anos, até chamar a atenção de vizinhos. Quando foi resgatada pelas autoridades, os cães demonstraram comportamento protetor em relação a ela. Foto: Reproduc?a?o
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Depois disso, Oxana foi encaminhada a um orfanato e iniciou tratamento com acompanhamento educacional e terapêutico intensivo. Apesar do longo período de isolamento, conseguiu desenvolver linguagem e habilidades básicas relativamente rápido. Foto: Divulgac?a?o
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Ainda assim, especialistas indicaram que o impacto do abandono precoce afetou permanentemente seu desenvolvimento cognitivo. Na vida adulta, ela passou a viver em uma instituição de cuidados especiais e mantém contato frequente com animais. Foto: Reproduc?a?o
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Mesmo após décadas de reabilitação, alguns comportamentos adquiridos na infância ainda aparecem ocasionalmente. Seu caso tornou-se referência no debate científico sobre a influência do ambiente na formação humana. Foto: Reproduc?a?o/YouTube