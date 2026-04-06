Da Espanha à América Latina: a história e os sabores da horchata

Além de sua importância cultural, a horchata também se destaca como uma alternativa às bebidas lácteas, sobretudo em sua forma tradicional sem leite. Isso a torna uma opção interessante para pessoas com intolerância à lactose ou que seguem dietas vegetais, embora seja importante observar possíveis adições de leite em algumas receitas modernas. Foto: Reprodução do Flickr City Foodsters