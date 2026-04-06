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Da Espanha à América Latina: a história e os sabores da horchata

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Redação Flipar
  • A origem da horchata remonta à região de Valência, na Espanha, onde surgiu a “horchata de chufa”. Ela é preparada a partir da chufa, um pequeno tubérculo também conhecido como tiririca-doce (Cyperus esculentus).
    A origem da horchata remonta à região de Valência, na Espanha, onde surgiu a “horchata de chufa”. Ela é preparada a partir da chufa, um pequeno tubérculo também conhecido como tiririca-doce (Cyperus esculentus). Foto: Reprodução do Flickr Dave Rodriguez
  • Nessa versão original, os tubérculos são hidratados, triturados e misturados com água e açúcar, resultando em uma bebida vegetal nutritiva e naturalmente sem lactose. O consumo da horchata valenciana é documentado há séculos, sendo parte importante da cultura gastronômica local.
    Nessa versão original, os tubérculos são hidratados, triturados e misturados com água e açúcar, resultando em uma bebida vegetal nutritiva e naturalmente sem lactose. O consumo da horchata valenciana é documentado há séculos, sendo parte importante da cultura gastronômica local. Foto: Reprodução do Flickr Michael Geminder
  • Com a expansão espanhola para as Américas, a receita foi adaptada aos ingredientes disponíveis em cada região. No México, por exemplo, a horchata ganhou uma versão bastante popular feita com arroz, água, açúcar e canela, frequentemente enriquecida com leite ou leite condensado.
    Com a expansão espanhola para as Américas, a receita foi adaptada aos ingredientes disponíveis em cada região. No México, por exemplo, a horchata ganhou uma versão bastante popular feita com arroz, água, açúcar e canela, frequentemente enriquecida com leite ou leite condensado. Foto: Reprodução do Flickr Erik Pöhler
  • Em outros países latino-americanos, como El Salvador, Honduras e Nicarágua, existem receitas ainda mais distintas. Em alguns casos, com uma mistura de sementes e especiarias, cacau, gergelim e amendoim, o que confere um sabor mais complexo e marcante.
    Em outros países latino-americanos, como El Salvador, Honduras e Nicarágua, existem receitas ainda mais distintas. Em alguns casos, com uma mistura de sementes e especiarias, cacau, gergelim e amendoim, o que confere um sabor mais complexo e marcante. Foto: Reprodução do Flickr City Foodsters
  • Do ponto de vista nutricional, a horchata pode variar bastante conforme a receita. A versão espanhola, feita com chufa, é rica em fibras, minerais como potássio e magnésio, além de conter gorduras saudáveis. Já a versão mexicana à base de arroz tende a ser mais rica em carboidratos e açúcares, especialmente quando adoçada.
    Do ponto de vista nutricional, a horchata pode variar bastante conforme a receita. A versão espanhola, feita com chufa, é rica em fibras, minerais como potássio e magnésio, além de conter gorduras saudáveis. Já a versão mexicana à base de arroz tende a ser mais rica em carboidratos e açúcares, especialmente quando adoçada. Foto: Reprodução do Flickr Annabel Ly
  • Além de sua importância cultural, a horchata também se destaca como uma alternativa às bebidas lácteas, sobretudo em sua forma tradicional sem leite. Isso a torna uma opção interessante para pessoas com intolerância à lactose ou que seguem dietas vegetais, embora seja importante observar possíveis adições de leite em algumas receitas modernas.
    Além de sua importância cultural, a horchata também se destaca como uma alternativa às bebidas lácteas, sobretudo em sua forma tradicional sem leite. Isso a torna uma opção interessante para pessoas com intolerância à lactose ou que seguem dietas vegetais, embora seja importante observar possíveis adições de leite em algumas receitas modernas. Foto: Reprodução do Flickr City Foodsters
  • Hoje, a horchata ultrapassou suas regiões de origem e ganhou popularidade internacional, sendo encontrada em diversos países e até mesmo industrializada. Ainda assim, suas versões artesanais continuam sendo as mais valorizadas, especialmente por preservarem métodos tradicionais e sabores autênticos.
    Hoje, a horchata ultrapassou suas regiões de origem e ganhou popularidade internacional, sendo encontrada em diversos países e até mesmo industrializada. Ainda assim, suas versões artesanais continuam sendo as mais valorizadas, especialmente por preservarem métodos tradicionais e sabores autênticos. Foto: Reprodução do Flickr Kevin Jaako
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