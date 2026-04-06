Galeria
Alcântara, no Maranhão, reúne ruínas coloniais e base espacial brasileira
-
Na costa maranhense, Alcântara está a cerca de 30 quilômetros de São Luís, capital do estado, do outro lado da Baía de São Marcos. Fundada durante o período colonial, a cidade tornou-se um dos principais centros econômicos do Maranhão a partir do século 18, graças à economia do açúcar e, depois, do algodão. Foto: Nando cunha/Wikimédia Commons
-
Nessa época, foram construídos casarões, igrejas e prédios públicos que hoje formam um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais do Brasil, cujo tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional (IPHAN) aconteceu em 1984. Foto: Nando cunha/Wikimédia Commons
-
Alcântara abriga atualmente mais de 300 edificações coloniais, muitas delas tombadas, o que transforma o município em um verdadeiro museu a céu aberto, apesar do estado de abandono de muitas dessas estruturas. Foto: Nando cunha/Wikimédia Commons
-
Entre os destaques desse conjunto estão as ruínas do Palácio Negro e da Igreja de São Matias a Igreja do Carmo, além do pelourinho e de sobrados que resistem ao tempo com fachadas desgastadas, mas carregadas de história. Foto: John Jessé/Wikimédia Commons
-
-
Além do patrimônio arquitetônico, Alcântara guarda forte herança cultural afro-brasileira. A cidade possui a maior proporção de população quilombola do Brasil, com 84,6% de seus moradores autodeclarados (cerca de 15 mil pessoas). São dezenas de comunidades descendentes de escravizados que mantêm tradições vivas até hoje Foto: Paulo Fernando 123/Wikimédia Commons
-
Alcântara só pode ser acessada com facilidade por via marítima, em travessias que partem de São Luís. Esse aspecto contribui para a preservação do ritmo tranquilo e de sua paisagem urbana pouco modificada ao longo dos anos. Foto: Nando cunha/Wikimédia Commons
-
Porém, a cidade tem uma faceta altamente tecnológica pela presença do Centro de Lançamento de Alcântara, uma das estruturas mais estratégicas do programa espacial brasileiro. Foto: Warley de Andrade/TV Brasil
-
-
Criado em 1983 e inaugurado oito anos depois, o centro foi construído em Alcântara pelo fato de a região ter uma das localizações estrategicamente mais privilegiadas do mundo para esse tipo de operação, próxima à Linha do Equador (apenas 2,3 graus de latitude). Foto: Reprodução Youtube
-
Essa proximidade permite aproveitar a velocidade maior de rotação da Terra, reduzindo significativamente o consumo de combustível nos lançamentos, com economia de até 30%. Além disso, as condições climáticas da região são consideradas favoráveis, com maior regularidade meteorológica . Foto: Agência Brasil /Wikimédia Commons
-
O centro é utilizado para lançamentos de foguetes e testes de tecnologias espaciais. Apesar disso, sua história é marcada por desafios. Em 2003, a explosão de um foguete vitimou 21 pessoas, no que é considerado o maior desastre da área espacial brasileira. Além disso, a implantação da base impactou comunidades locais, especialmente quilombolas, que foram deslocadas durante sua construção, tema que ainda gera debates e reivindicações. Foto: (Rose Brasil/ABr/Wikimédia Commons
-
-
Essa convivência entre passado e futuro é o aspecto mais fascinante de Alcântara. De um lado, ruínas coloniais silenciosas. De outro, uma base científica que aponta para o futuro tecnológico do país. Foto: Joao Vicente/Wikimédia Commons