Alcântara, no Maranhão, reúne ruínas coloniais e base espacial brasileira

O centro é utilizado para lançamentos de foguetes e testes de tecnologias espaciais. Apesar disso, sua história é marcada por desafios. Em 2003, a explosão de um foguete vitimou 21 pessoas, no que é considerado o maior desastre da área espacial brasileira. Além disso, a implantação da base impactou comunidades locais, especialmente quilombolas, que foram deslocadas durante sua construção, tema que ainda gera debates e reivindicações. Foto: (Rose Brasil/ABr/Wikimédia Commons