Celebridades e TV
Marcio Rosario: a trajetória do ator brasileiro com longa carreira em Hollywood
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“Trabalhei em várias profissões antes de começar a trabalhar no entretenimento: fui garçom, bartender, atendente de cinema e fiz faxinas em escritórios no antigo World Trade Center”, declarou Rosario. Foto: Reprodução do Instagram @marcio_rosario
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Nas mais de duas décadas de trajetória em Los Angeles, ele trabalhou com uma série de diretores renomados, como Terrence Malick, David Fincher e Sylvester Stallone. Foto: Reprodução do Instagram @marcio_rosario
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“E contracenei com muita gente legal, como John Travolta, Madonna, Tim Allen, Sigourney Weaver, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jim Caviezel, Esai Morales, e muitos outros”, completou. Foto: Reprodução do Instagram @marcio_rosario
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Marcio Roberto Winterman Rosario nasceu em 24 de dezembro de 1971 em Santos, no litoral de São Paulo. Na infância, ainda na escola, teve suas primeiras experiências com teatro, antes de participar de oficinas e peças, já na adolescência, em sua cidade natal. Foto: Reprodução do Instagram @marcio_rosario
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Aos 12 anos, fez sua estreia no cinema com um papel no filme “O Amor Uniu Dois Corazones”, do diretor Wilson Rodrigues. Já em 1992, foi para os Estados Unidos a fim de estudar inglês. Foto: Reprodução do Instagram @marcio_rosario
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Em solo norte-americano, acabou se formando em interpretação no American Film Institute e o Lee Strasberg Theatre and Film Institute, referências mundiais na formação de atores. Foto: - Reprodução do Instagram @marcio_rosario
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Nesse período, ele passou a atuar em produções estrangeiras e a trabalhar nos bastidores, exercendo funções ligadas à produção executiva em projetos de cinema e televisão. Foto: Reprodução do Instagram @marcio_rosario
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Sua carreira internacional inclui participações em produções de grande alcance, como “Os Mercenários”, de 2010, que teve como diretor, roteirista e protagonista Sylvester Stallone. O elenco tinha ainda a brasileira Giselle Itiê. Foto: Reprodução do Instagram @marcio_rosario
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Em Hollywood, ele esteve em outros filmes e séries como “Efeito Colateral”, “S.W.A.T.: Comando Especial” e "Days of Our Lives", contracenando com astros e estrelas do cinema mundial. Foto: Divulgação
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No Brasil, para onde voltou em 2005, Rosario acumula trabalhos em novelas da TV Globo, como “Araguaia” (2011), “Flor do Caribe” (2013) e “I Love Paraisópolis” (2015), em que interpretou o capanga Bazunga, ampliando sua visibilidade junto ao público nacional. Foto: Divulgação
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No cinema brasileiro, fez participações em filmes como “Rio, Eu Te amo” (foto) e “Deserto”, firmando também sua presença no audiovisual nacional. Foto: Divulgação