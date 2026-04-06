Doença antiga, ameaça atual: a persistência da tuberculose no século 21

Mesmo com avanços médicos, a tuberculose ainda está entre as doenças infecciosas mais fatais do mundo. Um dos principais motivos é a desigualdade no acesso à saúde. Populações em situação de pobreza, desnutridas ou vivendo em ambientes com alta densidade populacional têm maior risco de adoecer e menor acesso a diagnóstico e tratamento adequados. Foto: Imagem Freepik