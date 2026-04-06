Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Doença antiga, ameaça atual: a persistência da tuberculose no século 21

RF
Redação Flipar
  • A transmissão ocorre pelo ar, por meio de gotículas liberadas quando uma pessoa infectada tosse, fala ou espirra. Apesar de ser prevenível e tratável, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública global. Só em 2024, 1,23 milhão de pessoas morreram no mundo da doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).
    A transmissão ocorre pelo ar, por meio de gotículas liberadas quando uma pessoa infectada tosse, fala ou espirra. Apesar de ser prevenível e tratável, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública global. Só em 2024, 1,23 milhão de pessoas morreram no mundo da doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foto: Imagem Freepik
  • Os sintomas mais comuns incluem tosse persistente por mais de três semanas, febre, sudorese noturna, cansaço e perda de peso. Em alguns casos, a doença pode evoluir de forma silenciosa no início, o que dificulta o diagnóstico precoce e favorece a transmissão.
    Os sintomas mais comuns incluem tosse persistente por mais de três semanas, febre, sudorese noturna, cansaço e perda de peso. Em alguns casos, a doença pode evoluir de forma silenciosa no início, o que dificulta o diagnóstico precoce e favorece a transmissão. Foto: Imagem Freepik
  • O tratamento baseia-se em uma combinação de antibióticos administrados por um período mínimo de seis meses. No entanto, a interrupção precoce do tratamento, após a melhora dos sintomas, pode levar ao surgimento de formas resistentes da bactéria, o que complica ainda mais o controle da doença.
    O tratamento baseia-se em uma combinação de antibióticos administrados por um período mínimo de seis meses. No entanto, a interrupção precoce do tratamento, após a melhora dos sintomas, pode levar ao surgimento de formas resistentes da bactéria, o que complica ainda mais o controle da doença. Foto: Imagem Freepik
  • Além disso, a coinfecção com o vírus da HIV aumenta significativamente o risco de desenvolvimento da forma ativa da doença, tornando o quadro mais grave.
    Além disso, a coinfecção com o vírus da HIV aumenta significativamente o risco de desenvolvimento da forma ativa da doença, tornando o quadro mais grave. Foto: Imagem Freepik
  • Mesmo com avanços médicos, a tuberculose ainda está entre as doenças infecciosas mais fatais do mundo. Um dos principais motivos é a desigualdade no acesso à saúde. Populações em situação de pobreza, desnutridas ou vivendo em ambientes com alta densidade populacional têm maior risco de adoecer e menor acesso a diagnóstico e tratamento adequados.
    Mesmo com avanços médicos, a tuberculose ainda está entre as doenças infecciosas mais fatais do mundo. Um dos principais motivos é a desigualdade no acesso à saúde. Populações em situação de pobreza, desnutridas ou vivendo em ambientes com alta densidade populacional têm maior risco de adoecer e menor acesso a diagnóstico e tratamento adequados. Foto: Imagem Freepik
  • Embora existam iniciativas globais para o controle da doença, como campanhas lideradas pela Organização Mundial da Saúde, ainda há desafios significativos para eliminar a enfermidade. Combater a tuberculose exige não apenas medicamentos, mas também melhorias nas condições de vida, acesso à informação e fortalecimento dos sistemas de saúde.
    Embora existam iniciativas globais para o controle da doença, como campanhas lideradas pela Organização Mundial da Saúde, ainda há desafios significativos para eliminar a enfermidade. Combater a tuberculose exige não apenas medicamentos, mas também melhorias nas condições de vida, acesso à informação e fortalecimento dos sistemas de saúde. Foto: Reprodução do Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay