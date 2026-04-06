Ponte da Baía de Sydney em festa: veja a trajetória da cidade que cresceu ao seu redor

Nos anos 1930, Sidney enfrentava os efeitos da Grande Depressão, e a construção da foi vista como um sinal de esperança. Além de gerar empregos, ela representava a confiança em um futuro próspero, marcando uma virada na identidade urbana da cidade. Contudo, o projeto ambicioso, que levou oito anos para ser concluído, custou a vida de 16 homens. Foto: Photographic Collection/Wikimédia Commons