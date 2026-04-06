Treze Tílias, um pedaço da Áustria no interior de Santa Catarina

A história de Treze Tílias remonta a 1933, ano em que Andreas Thaler, que foi ministro da Agricultura da Áustria, estabeleceu uma colônia na região acompanhado de imigrantes que fugiam da crise econômica do período entre as duas guerras mundiais, com o fim do Império Austro-Húngaro. Foto: Reprodução do Flickr José Roberto Facco