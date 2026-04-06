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Treze Tílias, um pedaço da Áustria no interior de Santa Catarina
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Com pouco menos de dez mil habitantes (9.531, segundo o censo do IBGE de 2022), o município catarinense é conhecido como “Tirol brasileiro”, em referência à identidade austríaca que se manifesta na arquitetura, na gastronomia, na língua e nos costumes locais. Foto: Diego Mergener/Prefeitura de Treze Tílias
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A história de Treze Tílias remonta a 1933, ano em que Andreas Thaler, que foi ministro da Agricultura da Áustria, estabeleceu uma colônia na região acompanhado de imigrantes que fugiam da crise econômica do período entre as duas guerras mundiais, com o fim do Império Austro-Húngaro. Foto: Reprodução do Flickr José Roberto Facco
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A colÃŽnia foi batizada pelo grupo de imigrantes originÃ¡rios da regiÃ£o do Tirol com o nome alemÃ£o de Dreizenhnlinden (Treze TÃlias, em portuguÃªs), inspirado em um poema Ã©pico de Wilhelm Weber. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Praia ou Serra
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A arquitetura de Treze Tília, com construções de madeira, telhados inclinados e varandas floridas, preserva o estilo alpino do Tirol, estado localizado no oeste da Áustria que é dominado pelos Alpes. Foto: Reprodução do Youtube Canal Praia ou Serra
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Localizada a 900 metros de altitude, a cidade registra temperaturas negativas no inverno, com a incidência de geadas, o que contribui para o visual europeu ao associar-se a esse tipo de arquitetura. Foto: Reprodução do Youtube Canal Praia ou Serra
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Outro aspecto que demarca a herança austríaca na pequena cidade é o idioma alemão, ainda falado por parte da população em tradições religiosas e no dia a dia, em especial o dialeto austro-bávaro. Foto: Reprodução do Instagram @grupo_lindental
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Nas primeiras décadas, a economia da cidade baseou-se na agricultura e na pecuária leiteira. Atualmente, porém, o turismo ocupa um papel de protagonismo, recebendo visitantes de diversas regiões, especialmente dos estados do Sul e Sudeste e de países vizinhos, como a Argentina. Foto: Reprodução do Youtube Canal Praia ou Serra
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O Monumento Águia do Tirol é um dos símbolos de Treze Tílias. Inspirada na águia tirolesa, a escultura homenageia as raízes austríacas da região. Foto: Reprodução do Instagram @prefeituradetrezetilias
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Em Treze Tílias, as principais atrações turísticas ficam bem próximas umas das outras. O Parque Lindendorf, repleto de jardins, oferece trilhas e restaurante com comida e música típicas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Praia ou Serra
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Anualmente, a cidade sedia a Tirolefest, maior festa de celebração da imigração austríaca no Brasil. Com desfiles, danças folclóricas e gastronomia típica, atrai visitantes no mês de outubro. Foto: Reprodução do Youtube Canal Ruy Luiz Machado
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Visitar Treze Tílias é vivenciar uma experiência cultural singular. O município catarinense encanta visitantes com sua aura de pedaço da Áustria em solo brasileiro. Foto: Youtube/Blumenau AudioVisual