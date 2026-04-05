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Saiba por que o aço inox não enferruja
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A ferrugem ocorre quando o ferro reage com oxigênio e água, formando óxido de ferro. Esse processo enfraquece o metal e altera sua cor, criando a conhecida aparência marrom-avermelhada. Foto: shuets /Wikimédia Commons
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No aço comum, a superfície fica exposta diretamente ao ambiente. Assim, a umidade e o ar iniciam rapidamente a reação química que gera a ferrugem. Foto: Reprodução do Youtube
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Já o aço inox possui pelo menos cerca de 10,5% de cromo em sua composição. Esse elemento é essencial para impedir que o ferro interno oxide facilmente. Foto: divulgação
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Quando o cromo entra em contato com o oxigênio do ar, forma-se uma película invisível de óxido de cromo. Essa camada é extremamente fina, mas funciona como um escudo protetor Foto: Divulgação
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Se o inox for arranhado, essa película se regenera espontaneamente ao entrar novamente em contato com o oxigênio. Esse fenômeno é chamado de passivação. Foto: Divulgação
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Por isso, o inox não “enferruja” como o aço comum. Ele pode sofrer corrosão em condições extremas, mas a resistência é muito maior. Foto: Imagem de Anja por Pixabay
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Metais que realmente enferrujam são aqueles que contêm ferro. Entre eles estão o ferro puro, o aço carbono e o ferro fundido. Foto: Anna Frodesiak/Wikim[edia Commons
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Nesses materiais, a oxidaÃ§Ã£o produz ferrugem, que Ã© especÃfica do ferro. O termo tÃ©cnico correto Ã© Ã³xido de ferro hidratado. Foto: Laitr Keiows/Wikim[edia Commons
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Outros metais também reagem com o oxigênio, mas não formam ferrugem. Eles passam por um processo chamado oxidação simples. Foto: Imagem de Lotta Gessner por Pixabay
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O alumínio, por exemplo, cria uma camada esbranquiçada de óxido de alumínio. Essa camada também protege o metal contra corrosão mais profunda. Foto: Reprodução de Youtube
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O cobre reage formando uma pátina esverdeada ao longo do tempo. Essa coloração pode ser vista em monumentos históricos expostos ao ar livre. Foto: Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay
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A prata não enferruja, mas escurece devido à reação com compostos de enxofre presentes no ambiente. O resultado é o sulfeto de prata. Foto: Reprodução Rede Social
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O zinco também oxida, formando uma camada branca protetora. Esse efeito é explorado na galvanização para proteger o aço. Foto: Imagem Freepik
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Em resumo, ferrugem é um tipo específico de oxidação que atinge metais com ferro. Já a oxidação é um processo mais amplo, que pode ocorrer em vários metais, com efeitos e aparências diferentes. Foto: Imagem de Claudia por Pixabay