Educação
Conheça os riscos da onicofagia, o hábito de roer unhas
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A onicofagia é o termo médico para o ato de roer unhas, podendo atingir tanto mãos quanto pés. Esse comportamento, segundo a Psychology Today, é classificado como um hábito oral patológico e pode se encaixar em transtornos repetitivos focados no corpo, como cutucar a pele ou puxar fios de cabelo. Foto:
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Embora nem sempre seja sinal de um transtorno grave, o ato funciona como válvula de escape à ansiedade, trazendo alívio rápido em situações de tensão, como provas, reuniões ou conversas difíceis, mas sem resolver a causa real do desconforto. Foto: Divulgação/Gov PE
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Muitas vezes, a mania começa na infância, por volta dos quatro ou cinco anos, seja por imitação de familiares ou por simples curiosidade. Com a adolescência, fatores hormonais podem intensificar a prática, aumentando as chances de que ela acompanhe a pessoa por toda a vida. Foto:
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Nem sempre a onicofagia está ligada a um transtorno psicológico. Em alguns casos, é apenas uma mania que se perpetua, mesmo em períodos de tranquilidade. Ainda assim, quando o hábito se torna incontrolável, pode trazer prejuízos significativos. Foto: imagem gerada por i.a
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Pesquisas e relatos clínicos atestam que pessoas impacientes ou perfeccionistas tendem a roer mais as unhas. Pequenas falhas nas unhas ou momentos de monotonia podem ser gatilhos, levando os dedos à boca como forma de lidar com o incômodo ou com o ócio. Foto: Imagem gerada por i.a
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Fisicamente, roer unhas as enfraquecem e deformam, machuca a pele ao redor e inflama as cutículas. Ferimentos constantes funcionam como porta de entrada para bactérias e fungos, aumentando o risco de infecções e até de problemas dentários e gengivais. Foto: Imagem Freepik
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Além dos danos físicos, a onicofagia pode gerar vergonha e insegurança. Muitas pessoas evitam mostrar as mãos, usar anéis ou cumprimentar com aperto de mão, o que compromete a confiança em situações sociais e profissionais. Para algumas, só a expectativa de ter que encontrar pessoas já gera mal-estar. Foto: imagem gerada por i.a
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O hábito passa dos limites quando há dor, sangramentos frequentes, infecções recorrentes ou dificuldade em controlar o impulso. A sensação de alívio seguida de culpa também indica que o comportamento está mais intenso e pode exigir ajuda profissional. Foto:
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Ao levar os dedos Ã boca, microrganismos acumulados nas unhas entram diretamente no organismo. Isso pode provocar desde infecÃ§Ãµes atÃ© verminoses, mostrando que a onicofagia vai muito alÃ©m de um problema estÃ©tico. Foto: imagem gerada por i.a
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Roer unhas desgasta o esmalte dos dentes, altera o posicionamento dental e pode causar bruxismo. AlÃ©m disso, aumenta o risco de lesÃµes na mucosa e no periodonto, comprometendo a saÃºde bucal de forma significativa. Foto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
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O contato constante entre unhas e boca favorece infecções bucais e pode atingir o trato digestivo. Assim, o hábito não apenas prejudica as mãos, mas também afeta diretamente o sistema gastrointestinal. Foto: Divulgação
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Muitas pessoas relatam evitar fotos ou encontros por causa da aparÃªncia das mÃ£os. Tal constrangimento pode levar, inclusive, ao isolamento social, reforÃ§ando o ciclo de ansiedade e manutenÃ§Ã£o do hÃ¡bito. Foto: imagem gerada por i.a
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Se o hábito causa dor, vergonha ou atrapalha tarefas cotidianas, é hora de procurar orientação profissional.Psicólogos e médicos psiquiatras podem ajudar a identificar causas emocionais e indicar estratégias adequadas para o controle. Foto: imagem gerada por i.a
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Manter as unhas bem cortadas reduz a tentação de roê-las. Além disso, ocupar as mãos com trabalhos manuais ou instrumentos ajuda a desviar o foco, diminuindo a frequência do comportamento. Foto: Racool studio freepik
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Mordedores de borracha ou chicletes sem açúcar podem servir como alternativas para aliviar a ansiedade em momentos críticos. Essas substituições reduzem o impulso de levar os dedos à boca, sem causar danos físicos. Foto: Pixabay
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Nos casos leves, a motivação da própria pessoa é essencial para superar o hábito. Estabelecer metas, recompensas e monitorar os avanços pode ser um caminho eficaz para reduzir a onicofagia. Foto: Pixabay
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Em situações mais graves, pode ser necessário recorrer a tratamento médico. Em alguns casos, medicamentos para controlar a ansiedade são prescritos, sempre com acompanhamento profissional para evitar riscos. Foto: James Yarema/Unsplash
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Controlar a onicofagia não é apenas uma questão estética, mas de saúde e bem-estar. Ao superar o hábito, a pessoa ganha confiança, reduz riscos de doenças e melhora sua qualidade de vida, mostrando que pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios. Foto: imagem gerada por i.a