Estilo de Vida
Os estilos e padronagens de diferentes países em trajes típicos
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Kilt - Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país. Foto: Imagem de Christopher Chilton por Pixabay
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Kimono — Japão Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado. Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
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Sari — Índia Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento. Foto: Joy prokash roy/Wikimédia Commons
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Keffiyeh — Arábia Saudita Lenço tradicional masculino, usado na cabeça para proteção contra sol e areia. Tornou-se símbolo cultural e identitário em vários países árabes. Foto: Remy Steinegger/Wikimédia Commons
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Sombrero charro — México Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo. Foto: - Reprodução do Flickr Victor Muruet
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Lederhosen — Alemanha Calça curta de couro típica da região da Baviera. É comum em festas tradicionais, como a Oktoberfest, e em eventos folclóricos. Foto: Imagem de -Rita-????????? und ???? mit ? por Pixabay
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Tam o’ shanter — Escócia Boina tradicional que frequentemente acompanha o kilt. Reflete o vestuário histórico das Terras Altas. Foto: Divulgação
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Clogs (tamancos de madeira) — Países Baixos Calçados feitos de madeira, usados originalmente no trabalho rural. Hoje são símbolo cultural e souvenir clássico. Foto: OXLAEY.com/Wikimédia Commons
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Poncho andino — Peru Peça ampla de lã, usada para proteção contra o frio nas regiões montanhosas. Também carrega padrões e cores tradicionais. Foto: Reprodução do instagram @myl_pilchasgauchas
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Boubou — Senegal Roupa longa e solta, comum em várias partes da África Ocidental. Representa elegância e tradição em ocasiões importantes. Foto: Reprodução do Instagram @afriquenoiremagazine
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Dirndl — Áustria Vestido feminino tradicional, muito associado às regiões alpinas. Assim como o lederhosen, é usado em festas e eventos culturais. Foto: Florian Schott/Wikimédia Commons
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Djellaba — Marrocos Túnica longa com capuz, usada por homens e mulheres. É feita de lã ou algodão e protege tanto do frio noturno quanto do calor durante o dia. Foto: Amine Charnoubi e Josep Renalias /Wikimédia Commons
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Kokoshnik — Rússia Adorno de cabeça tradicional feminino, ricamente decorado. Tornou-se um símbolo visual do vestuário folclórico russo e aparece em festas e apresentações culturais. Foto: Reprodução do Facebook Helene Helenita
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Fustanella — Grécia Saia masculina plissada, branca, usada em trajes cerimoniais e militares. É um forte emblema histórico ligado à independência grega. Foto: Reprodução do Flickr Eschi46
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Áo dài — Vietnã Traje tradicional elegante, usado por homens e mulheres. Combina túnica longa ajustada e calça, sendo comum em eventos formais e escolares. Foto: Reprodução do Flickr Luan.Pham
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Esses itens funcionam como verdadeiros cartões-de-visita culturais. Eles vão além da roupa e expressam identidade, história e pertencimento. Foto: William Murphy/Wikimédia Commons
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