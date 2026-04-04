Por que o uso da melatonina pode conter riscos a longo prazo

Produzida pela glândula pineal, a melatonina regula o ciclo sono-vigília, funcionando como um “relógio biológico”. Ela sinaliza ao corpo quando é hora de descansar, reduzindo a temperatura corporal e a pressão arterial. Assim, sua ação vai muito além de induzir o sono, pois influencia diversos processos adaptativos do organismo. Foto: imagem gerada por i.a