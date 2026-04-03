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Entre fogo e gelo: montanhas e vulcões com neve permanente
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Além da altitude, fatores como latitude, regime de ventos e quantidade de precipitação influenciam na presença de neve. Algumas dessas montanhas abrigam geleiras permanentes, enquanto outras apresentam neve sazonal, que varia ao longo do ano. Veja exemplos de montanhas ao redor do mundo onde o gelo e a neve ainda marcam presença. Foto: Imagem de Oscar Manuel Romero por Pixabay
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Localizado no Equador, o Chimborazo é um vulcão extinto com cerca de 6.263 metros de altitude, sendo o ponto mais alto do país. Mesmo próximo à Linha do Equador, seu topo permanece coberto de neve devido à grande elevação, que garante temperaturas baixas durante todo o ano. Foto: Flickr Kevin Staddon
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Além disso, o Chimborazo é conhecido por ter o ponto mais distante do centro da Terra, por causa do formato do planeta. Suas geleiras, no entanto, vêm diminuindo nas últimas décadas, refletindo os impactos do aquecimento global sobre montanhas que ainda conservam neve. Foto: Imagem de ????Christel???? por Pixabay
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A Sierra Nevada de Santa Marta fica no norte da Colômbia, próxima ao mar do Caribe, e abriga alguns dos picos mais altos do país, como o Cristóvão Colombo e o Simón Bolívar, ambos com cerca de 5.700 metros de altitude. Essa elevação permite a presença de neve mesmo em uma região de clima quente. Foto: Flickr Pablo Andrés Ortega
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Isolada da Cordilheira dos Andes, a Sierra Nevada é considerada a montanha costeira mais alta do mundo. Seus cumes nevados contrastam com a vegetação tropical ao redor, criando um cenário único, embora as áreas de gelo também estejam em retração nas últimas décadas. Foto: - Geleiras - Flickr Pablo Andrés Ortega
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O Nevado del Ruiz fica na Colômbia e tem cerca de 5.321 metros de altitude. Localizado na Cordilheira Central dos Andes, apresenta neve e gelo no topo graças à grande elevação, mesmo estando em uma região tropical. Foto: Flickr Sebastián Arango
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Além disso, o Nevado del Ruiz é conhecido por sua atividade vulcânica e pela presença de geleiras, que cobrem parte do cume. Essas massas de gelo vêm diminuindo ao longo das últimas décadas, mas ainda garantem o visual nevado característico dessa montanha. Foto: Flickr Alejandro Gonzalez
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O Cotopaxi fica no Equador e tem cerca de 5.897 metros de altitude, sendo um dos vulcões ativos mais altos do mundo. Apesar de estar próximo à Linha do Equador, seu topo é coberto por neve permanente, resultado direto da grande elevação. Foto: Flickr Marcelo Quinteros Mena
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Além disso, o Cotopaxi abriga uma geleira que começa por volta dos 5 mil metros de altitude, alimentando rios da região. Sua forma cônica quase perfeita e o contraste entre neve e áreas vulcânicas tornam a montanha um dos cenários mais emblemáticos dos Andes. Foto: Imagem de Jaime Nolivos por Pixabay
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O Monte Kilimanjaro fica na Tanzânia e tem cerca de 5.895 metros de altitude, sendo a montanha mais alta da África. Mesmo localizado próximo à Linha do Equador, seu topo é coberto por neve e gelo, resultado das baixas temperaturas nas grandes altitudes. Foto: Imagem de Greg Montani por Pixabay
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Além disso, o Kilimanjaro é um vulcão extinto formado por três cones principais e apresenta diferentes zonas climáticas ao longo da subida. As geleiras no cume vêm diminuindo nas últimas décadas, mas ainda garantem o contraste marcante entre a neve e as paisagens mais quentes ao redor. Foto: Imagem de Squirrel_photos por Pixabay
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Um estudo do MapBiomas aponta que quase metade das geleiras da Cordilheira dos Andes desapareceu nos últimos 30 anos. Nesse período, a área total de gelo passou de cerca de 2.429 km² para aproximadamente 1.409 km², evidenciando o avanço do degelo na região. Foto: Imagem de sebastian del val por Pixabay