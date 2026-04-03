Entre fogo e gelo: montanhas e vulcões com neve permanente

A Sierra Nevada de Santa Marta fica no norte da Colômbia, próxima ao mar do Caribe, e abriga alguns dos picos mais altos do país, como o Cristóvão Colombo e o Simón Bolívar, ambos com cerca de 5.700 metros de altitude. Essa elevação permite a presença de neve mesmo em uma região de clima quente. Foto: Flickr Pablo Andrés Ortega