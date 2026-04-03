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Banana mais consumida do mundo enfrenta ameaça, mas ciência busca solução

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Redação Flipar
  • De acordo com uma pesquisa recente, publicada na revista Nature Microbiology, um fungo chamado de mal-do-Panamá está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado.
    De acordo com uma pesquisa recente, publicada na revista Nature Microbiology, um fungo chamado de mal-do-Panamá está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado. Foto: Gianni Crestani por Pixabay
  • Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta.
    Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta. Foto: M W por Pixabay
  • A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4).
    A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4). Foto: rao T por Pixabay
  • A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção.
    A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
  • Essa descoberta é crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater o fungo e proteger a produção de bananas.
    Essa descoberta é crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater o fungo e proteger a produção de bananas. Foto: PublicDomainImages por Pixabay
  • Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para
    Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para "reduzir a pressão das doenças sobre um único cultivo". Foto: freepik/azerbaijan_stockers
  • "Agricultores e pesquisadores podem controlar o mal-do-Panamá identificando ou desenvolvendo tipos de banana tolerantes ou resistentes ao TR4", explicou ela. Foto: wikimedia commons/Wilfredor
  • Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado.
    Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado. Foto: wikimedia commons/Vitor da Silva Gonçalves
  • No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas.
    No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas. Foto: wikimedia commons/Steve Hopson
  • Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema.
    Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema. "Na próxima vez que for comprar bananas, experimente alguns tipos diferentes que possam estar disponíveis no comércio local", aconselhou a pesquisadora. Foto: wikimedia commons safaritravelplus
  • A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região da Malásia, Indonésia e Filipinas.
    A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região da Malásia, Indonésia e Filipinas. Foto: pexels/Aleksandar Pasaric
  • Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões.
    Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões. Foto: pexels/Ilo Frey
  • Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses.
    Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses. Foto: freepik
  • A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em: potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos.
    A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em: potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos. Foto: pexels/Manuel Joseph
  • Atualmente, a Índia e a China são os maiores produtores de bananas, com o Brasil também entre os maiores.
    Atualmente, a Índia e a China são os maiores produtores de bananas, com o Brasil também entre os maiores. Foto: wikimedia commons Obsidian Soul
  • Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais.
    Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais. Foto: YouTube/TudoGostoso
  • As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilização, um fenômeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos não têm sementes.
    As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilização, um fenômeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos não têm sementes. Foto: Toshiharu Watanabe por Pixabay
  • Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo.
    Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
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