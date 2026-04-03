Animais
Conhecido como ‘peste-negra’, búfalo-do-cabo é espécie temida na África
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Conhecido como "Peste Negra", o búfalo-do-cabo é um dos animais mais perigosos do continente africano, sendo responsável por aproximadamente 200 mortes humanas por ano. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
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Também conhecido como búfalo-africano, esse animal é um dos “Cinco Grandes” da fauna africana, temidos por caçadores devido à sua força e imprevisibilidade. Foto: Flickr - Bernard DUPONT
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Em agosto de 2025, o americano Asher Watkins, de 52 anos, famoso por caçar animais de grande porte, morreu atingido por um búfalo em Limpopo, África do Sul. Ele morava no Texas e era dono do Watkins Ranch Group, empresa especializada na venda de propriedades rurais de alto padrão. Foto: Reprodução/Facebook
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Watkins estava acompanhado por um caçador profissional e um rastreador, perseguindo um búfalo de aproximadamente 1,3 tonelada em uma área de mata fechada. De forma inesperada, o animal saiu do seu esconderijo e avançou a cerca de 56 km/h, atingindo Watkins de maneira fatal. Foto: Reprodução/Facebook
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O búfalo-do-cabo pode pesar entre 500 e 900 kg, com corpo robusto, pelagem escura e chifres largos e curvados que se unem na base formando um escudo ósseo chamado “boss” ("chefe", em português). Foto: Duncan McNab/Unsplash
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Esse búfalo vive em savanas, florestas e pântanos, formando manadas hierárquicas lideradas por fêmeas. Foto: Rob Glenister/Pixabay
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As manadas numerosas podem reunir dezenas ou até centenas de indivíduos, o que ajuda na defesa contra predadores como leões. Foto: Freepik/wirestock
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Além disso, o búfalo-do-cabo é conhecido por sua resistência e por atacar mesmo após ser ferido. Foto: Pexels/Jos van Ouwerkerk
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Sua dieta é composta principalmente por gramíneas, e sua presença é vital para o equilíbrio dos ecossistemas onde vive. Foto: Freepik/byrdyak
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A espécie não está atualmente em perigo de extinção, apesar de enfrentar ameaças como a perda de habitat e doenças transmitidas pelo gado doméstico. Foto: Freepik/byrdyak
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Comum na Ãfrica do Sul, a caÃ§a esportiva de animais - inclusive bÃºfalos - Ã© alvo de crÃticas de ambientalistas, que lutam pelo fim da prÃ¡tica. Foto: Ivan Horvat/Pixabay