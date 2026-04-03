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Bolhas infláveis gigantes divertem, mas preocupam: entenda o risco
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Vendidas pela internet, elas se tornaram atração garantida para crianças, que adoram deslizar sobre a água ou inventar manobras dentro das esferas transparentes. Foto: Divulgação/PhoneCazeWiz
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Porém, por não possuírem abertura interna, as bolhas podem se tornar perigosas em caso de emergência, já que a pessoa não consegue sair sozinha. Foto: Divulgação AliExpress
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Em ambientes abertos, como o mar, se a bolha for levada pela correnteza, seria necessário um resgate de barco ou até de helicóptero. Foto: Reprodução/TV Globo
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Em abril de 2023, um caso com uma bolha assustou em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um casal se divertia, passeando na bolha gigante, quando percebeu que o equipamento estava solto e poderia ser levado pela correnteza. Foto: Reprodução/TV Globo
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O problema aconteceu porque a bolha costuma ter uma corda, que é puxada por uma pessoa. Porém, o homem que segurava o equipamento com o casal dentro não sabia nadar, começou a se afogar e acabou soltando a corda. Foto: Reprodução/TV Globo
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Banhistas perceberam e acionaram os bombeiros. Um grupo de salvamento entrou na água para evitar que a bolha fosse embora e para salvar o homem responsável pelo brinquedo. Todos foram resgatados. Foto: Reprodução/TV Globo
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Em dezembro de 2024, um menino de 8 anos foi resgatado após ficar à deriva no mar dentro de uma bolha inflável em Ubatuba, São Paulo. Um marinheiro que passeava de lancha avistou a criança e ajudou no socorro. Foto: Reprodução
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Segundo o marinheiro, o brinquedo se soltou de um cabo e foi levado pelo vento; a bolha já estava furada e vazando. Foto: Reprodução
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Após esse incidente, a empresa responsável pelo aluguel das bolhas foi intimada pela Secretaria de Urbanismo e precisou encerrar o serviço, que é proibido na cidade. Foto: Divulgação/Prefeitura de Caraguatatuba
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Um caso trágico ocorrido na Rússia, em 2013, chamou a atenção quando um turista desceu uma montanha de neve dentro de uma dessas bolhas.A bolha não parou no ponto previsto e continuou rolando sem parar. O turista acabou morrendo em decorrência dos impactos. Foto: Reprodução de vídeo
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Vale destacar que existe uma versão mais segura dessas bolhas na qual o participante veste uma bolha apenas da cintura para cima. Foto: Reprodução/YouTube
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Nesse formato, as pernas ficam livres para correr e chutar, permitindo jogos cheios de choques engraçados entre os competidores, mas sem grandes riscos de acidente. Foto: Reprodução/YouTube