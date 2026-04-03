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Popular no Brasil, Dipirona é vetada nos EUA e Europa: por que aqui pode?
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A dipirona é amplamente utilizada no Brasil para aliviar febre e dor, com cerca de 200 milhões de doses vendidas por ano, de acordo com a Anvisa. Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil
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A proibição no exterior se dá por conta de um possível efeito colateral grave chamado agranulocitose, que é uma condição de sangue potencialmente fatal caracterizada pela redução de certos tipos de células de defesa. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
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Porém, não há comprovação de que a dipirona seja perigosa para a população em geral quando usada corretamente. Alguns países preferem proibir por precaução. Outros quando não veem necessidade. Foto: Brett Jordan Unsplash
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No Brasil, a dipirona é conhecida principalmente pelo nome comercial Novalgina. Outros medicamentos populares que contêm dipirona são o Dorflex e a Neosaldina. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
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Embora seja aconselhável consultar um farmacêutico para determinar a melhor opção para cada caso, todos esses produtos estão disponíveis sem necessidade de receita médica. Foto: Pillar Pedreira Agência Senado
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Para alguns especialistas, a forma como a dipirona age para reduzir a febre e aliviar a dor ainda não é completamente compreendida, apesar de existirem hipóteses. Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
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A principal delas é que ela inibe uma molécula inflamatória conhecida como COX, incluindo um tipo exclusivo dessa molécula encontrado no sistema nervoso central. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
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Apesar de ter sido amplamente utilizada em todo o mundo até os anos 1960 e 1970, um trabalho publicado em 1964 calculou que uma alteração sanguínea grave acontecia em uma pessoa para cada 127 que consumiam a aminopirina — substância com estrutura similar à da dipirona. Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil
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Depois da retirada de circulação no mercado norte-americano, em 1977, outros países adotaram a mesma solução, como Japão, Austrália, Reino Unido e parte da União Europeia. Foto: ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash
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No Brasil, estudos mais recentes encontraram taxas de agranulocitose relativamente baixas, e a Anvisa concluiu que os benefícios da dipirona superam os riscos. Foto: Darko Stojanovic por Pixabay
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Estudos posteriores feitos a partir dos anos 1980 na Itália, Israel, Alemanha, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia foram mais favoráveis ao medicamento: 1,1 caso de agranulocitose para cada 1 milhão de indivíduos que usaram a dipirona. Foto: Imagem de Arek Socha por Pixabay
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A eficácia da dipirona no alívio da dor e da febre é grande, com evidências de que ela pode competir com opioides em certos casos e é eficaz após cirurgias e no tratamento da dor de cólicas renais. Foto: Andrea Piacquadio pexels
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Ainda assim, a dosagem e o uso adequados são enfatizados por especialistas da área médica, bem como a importância de seguir as instruções do rótulo e da bula para evitar efeitos colaterais e riscos à saúde. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
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