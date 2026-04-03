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Bela estrada no Ceará conecta praias paradisíacas
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Situada no município de Trairi, a cerca de 140 km da capital cearense, a estrada se mistura à paisagem. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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O trecho acompanha a linha do mar, cruza áreas de areia fofa, dunas onduladas e extensos coqueirais, formando um visual que parece ter saído de um filme. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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O caminho se transformou em parte essencial da experiência turística graças ao seu cenário deslumbrante. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A Praia de Flecheiras, localizada no município de Trairi e a pouco mais de 130 quilômetros de Fortaleza, preserva a simplicidade de uma antiga vila de pescadores. Foto: Wikimedia Commons/Marcelo Sazo
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O lugar é conhecido por suas piscinas naturais que surgem na maré baixa, pousadas aconchegantes e um ambiente tranquilo, pouco alterado pelo crescimento urbano. Foto: Divulgac?a?o/Governo do Ceara?
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Já Mundaú, também em Trairi, ocupa uma península onde se encontram lagoas, manguezais e dunas. Foto: Wikimedia Commons/Fabiobarros
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O local é ideal para a prática de sandboard, além de ter uma forte tradição artesanal mantida por rendeiras da comunidade local. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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As duas praias compõem uma região ainda pouco explorada do ponto de vista urbano, mas muito procurado por visitantes interessados em natureza preservada e vivências culturais autênticas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Com a expansão do turismo nos últimos anos, o acesso passou por melhorias e hoje recebe carros com tração 4×4, motocicletas e passeios de bugre. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Especialistas e guias da região recomendam percorrer a estrada com calma, aproveitando paradas estratégicas em lagoas e praias e observando o encontro do rio com o mar em Mundaú. Foto: Wikimedia Commons/Célio Alves Ribeiro
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A orientação das autoridades locais é que o passeio seja feito com respeito à população, cuidado com o meio ambiente e preferência por guias da própria região. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Situado no litoral oeste do Ceará, o município de Trairi, com cerca de 58 mil habitantes, é um dos destinos mais encantadores do estado. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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As praias locais atraem visitantes não apenas pela beleza natural, mas também pelas condições climáticas privilegiadas. Foto: Wikimedia Commons/Johnny Bauer
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Isso torna a região um dos melhores pontos do Brasil para a prática de esportes náuticos como o kitesurf e o windsurf, especialmente durante o segundo semestre, quando os ventos sopram com maior intensidade. Foto: Dimitris Vetsikas/Pixabay
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Além das belezas naturais, o município preserva uma forte identidade cultural, manifestada em sua gastronomia rica em frutos do mar, no artesanato de labirinto e renda, e na hospitalidade do seu povo. Foto: Reprodução/YouTube
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Com o asfaltamento das vias de acesso e a melhoria nos serviços, a cidade tem se consolidado como um refúgio para quem deseja explorar o litoral cearense além do óbvio. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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