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Transformação: China utiliza o temido Deserto de Taklamakan para produção de frutos-do-mar

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Redação Flipar
  • Trata-se do Deserto de Taklamakan, na China, um dos lugares mais áridos do mundo.
    Trata-se do Deserto de Taklamakan, na China, um dos lugares mais áridos do mundo. Foto: Wikimedia Commons
  • Ao longo das décadas, o lugar se tornou um m polo de aquicultura marinha por meio de tecnologias avançadas. Mas como isso aconteceu?
    Ao longo das décadas, o lugar se tornou um m polo de aquicultura marinha por meio de tecnologias avançadas. Mas como isso aconteceu? Foto: Pexels/?? ?
  • Sistemas avançados de recirculação e controle térmico garantem a sobrevivência das espécies contra as variações extremas de temperatura.
    Sistemas avançados de recirculação e controle térmico garantem a sobrevivência das espécies contra as variações extremas de temperatura. Foto:
  • No entanto, a iniciativa também desperta preocupações sobre sustentabilidade, já que o deserto recebe pouquíssima chuva e seus aquíferos só se renovam lentamente.
    No entanto, a iniciativa também desperta preocupações sobre sustentabilidade, já que o deserto recebe pouquíssima chuva e seus aquíferos só se renovam lentamente. Foto: Domínio Público/NASA
  • O Deserto de Taklamakan ocupa a maior parte da Bacia de Tarim, cobrindo aproximadamente 337 mil km². <strong data-start=" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/pexels-liuguangxi-12033772-e1770313337480.jpg?20260403130446" width="1114" height="626">
    O Deserto de Taklamakan ocupa a maior parte da Bacia de Tarim, cobrindo aproximadamente 337 mil km². Foto: Pexels/?? ?
  • Ele é cercado por algumas das cadeias de montanhas mais altas da Terra, incluindo o Kunlun ao sul, o Pamir a oeste e o Tian Shan ao norte.
    Ele é cercado por algumas das cadeias de montanhas mais altas da Terra, incluindo o Kunlun ao sul, o Pamir a oeste e o Tian Shan ao norte. Foto: Wikimedia Commons/Bgag
  • Ã? essa barreira geogrÃ¡fica que impede a chegada de umidade e resulta em um clima hiperÃ¡rido, onde a precipitaÃ§Ã£o mÃ©dia anual raramente ultrapassa os 10 milÃ­metros em seu nÃºcleo.
    Ã? essa barreira geogrÃ¡fica que impede a chegada de umidade e resulta em um clima hiperÃ¡rido, onde a precipitaÃ§Ã£o mÃ©dia anual raramente ultrapassa os 10 milÃ­metros em seu nÃºcleo. Foto: Wikimedia Commons/Liuxingy
  • Mais de 85 % de sua superfície é composta por dunas de areia em constante movimento, muitas com alturas que podem ultrapassar 300 metros.
    Mais de 85 % de sua superfície é composta por dunas de areia em constante movimento, muitas com alturas que podem ultrapassar 300 metros. Foto: She is gone/Pixabay
  • Arqueologicamente, a regiÃ£o do Taklamakan tambÃ©m Ã© importante: em suas bordas e dentro de oÃ¡sis adjacentes foram encontradas ruÃ­nas antigas e sÃ­tios histÃ³ricos relacionados Ã s civilizaÃ§Ãµes antigas.
    Arqueologicamente, a regiÃ£o do Taklamakan tambÃ©m Ã© importante: em suas bordas e dentro de oÃ¡sis adjacentes foram encontradas ruÃ­nas antigas e sÃ­tios histÃ³ricos relacionados Ã s civilizaÃ§Ãµes antigas. Foto: Wikimedia Commons/Zossolino
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