Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Gastronomia com efeitos sensoriais: o restaurante mais caro do mundo

RF
Redação Flipar
  • O espaço tem pratos que chegam a custar 12 mil reais por pessoa. Ele foi inaugurado em 2014 pelo renomado chef Paco Roncero no Hard Rock Hotel Ibiza.
    O espaço tem pratos que chegam a custar 12 mil reais por pessoa. Ele foi inaugurado em 2014 pelo renomado chef Paco Roncero no Hard Rock Hotel Ibiza. Foto: reprodução instagram
  • O restaurante oferece uma experiência gastronômica altamente tecnológica e imersiva, combinando alta gastronomia com projeções, realidade virtual e efeitos sensoriais.
    O restaurante oferece uma experiência gastronômica altamente tecnológica e imersiva, combinando alta gastronomia com projeções, realidade virtual e efeitos sensoriais. Foto: reprodução instagram
  • Para garantir tudo isso, a equipe do restaurante trabalhou lado a lado com chefs, engenheiros, cenógrafos, ilusionistas, arquitetos e roteiristas durante dois anos.
    Para garantir tudo isso, a equipe do restaurante trabalhou lado a lado com chefs, engenheiros, cenógrafos, ilusionistas, arquitetos e roteiristas durante dois anos. Foto: reprodução instagram
  • O lugar ganhou status de exclusividade extrema pois abre para funcionamento apenas na alta temporada espanhola, ou seja, de junho a setembro.
    O lugar ganhou status de exclusividade extrema pois abre para funcionamento apenas na alta temporada espanhola, ou seja, de junho a setembro. Foto: reprodução instagram
  • O Sublimotion promete levar os clientes a um universo que une a culinária tradicional com criatividade e tecnologia.
    O Sublimotion promete levar os clientes a um universo que une a culinária tradicional com criatividade e tecnologia. Foto: Divulgação Sublimotion
  • Desde que abriu suas portas, o restaurante tem sido um ponto de encontro para celebridades internacionais que buscam experiências exclusivas.
    Desde que abriu suas portas, o restaurante tem sido um ponto de encontro para celebridades internacionais que buscam experiências exclusivas. Foto: reprodução instagram
  • A sala de jantar do Sublimotion é uma sala de projeção personalizada com capacidade para apenas 12 pessoas.
    A sala de jantar do Sublimotion é uma sala de projeção personalizada com capacidade para apenas 12 pessoas. Foto: reprodução instagram
  • Os hóspedes são recebidos em um lounge futurista antes de serem levados à sala de jantar, que é toda equipada com projetores de última geração, alto-falantes e sistemas de iluminação.
    Os hóspedes são recebidos em um lounge futurista antes de serem levados à sala de jantar, que é toda equipada com projetores de última geração, alto-falantes e sistemas de iluminação. Foto: Divulgação Sublimotion
  • Isso cria uma experiência imersiva, colocando os clientes em uma jornada por campos, praias, ambientes subaquáticos com águas-vivas, e até o Polo Norte.
    Isso cria uma experiência imersiva, colocando os clientes em uma jornada por campos, praias, ambientes subaquáticos com águas-vivas, e até o Polo Norte. Foto: reprodução instagram
  • O menu do Sublimotion muda sazonalmente e apresenta uma variedade de pratos criativos e inovadores. Os pratos são preparados com os ingredientes mais frescos e da mais alta qualidade.
    O menu do Sublimotion muda sazonalmente e apresenta uma variedade de pratos criativos e inovadores. Os pratos são preparados com os ingredientes mais frescos e da mais alta qualidade. Foto: Divulgação Sublimotion
  • A experiência Sublimotion também inclui apresentações de entretenimento ao vivo, com números de música, dança e acrobacias.
    A experiência Sublimotion também inclui apresentações de entretenimento ao vivo, com números de música, dança e acrobacias. Foto: reprodução instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay