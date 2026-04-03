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Para tentar conter poluição sonora, cidades da China usam ‘bolhas gigantes’ em obras
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Essas estruturas funcionam como uma espécie de “bolha protetora” gigante, criada para conter poeira e ruídos que normalmente afetam moradores e turistas nas áreas vizinhas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Segundo a mídia local, estima-se que a estrutura consiga diminuir em até 90% a dispersão de partículas e o barulho gerado pelas máquinas pesadas. O resultado é especialmente relevante em cidades densamente povoadas, onde obras e áreas residenciais costumam conviver lado a lado. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Alguns desses domos chegam a alcançar cerca de 50 metros de altura e podem cobrir áreas próximas de 20 mil metros quadrados, possibilitando abrigar grandes projetos sem cessar o andamento das atividades no interior das estruturas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Na movimentada rua Wangfujing de Pequim, por exemplo, uma dessas coberturas foi usada durante a construção de uma livraria. A solução ajudou a preservar a circulação turística na região, reduzindo interferências causadas pela obra. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Como parte de uma série de metas ambientais previstas até 2030, o governo chinês tem incentivado o uso desse tipo de tecnologia. A ideia é tornar a construção civil mais compatível com políticas de controle da poluição urbana. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Para garantir a segurança interna, as bolhas contam com sensores inteligentes que monitoram pressão e temperatura, além de sistemas de ventilação forçada que renovam o ar e controlam a suspensão de partículas, zelando pela saúde dos operários que trabalham no interior. Foto: Imagem gerada por IA
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Outro benefício é a proteção contra chuva, vento forte e neve, fatores que normalmente provocam paralisações em obras abertas. Com isso, as equipes conseguem manter maior regularidade no ritmo de trabalho. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Moradores das regiões próximas relatam diminuição visível da sujeira acumulada em carros e fachadas de casas e prédios. Ainda assim, parte da população demonstra preocupação com as condições de trabalho dentro dos domos fechados. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A construção civil é uma das principais fontes de poluição sonora e dispersão de partículas nas cidades chinesas. Por isso, essas estruturas fazem parte de um processo grandioso de modernização do setor. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Embora soluções semelhantes já tenham sido testadas em outros países na Ásia e na Europa, a China se destaca pela rápida expansão dessa tecnologia, passando a ser aplicada em construções de variados tamanhos e tipos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Especialistas acreditam que, com o endurecimento das leis ambientais, esse modelo integrado de cobertura e monitoramento pode se tornar um padrão obrigatório para grandes obras em metrópoles ao redor do mundo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube