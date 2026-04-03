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Levantamento aponta as cidades mais limpas e mais sujas do mundo

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Redação Flipar
  • Com isso, pesquisadores analisaram as avaliações de 10 pontos turísticos de cada uma delas publicadas no Google.
    Com isso, pesquisadores analisaram as avaliações de 10 pontos turísticos de cada uma delas publicadas no Google. Foto: Julia Casado por Pixabay
  • “Nosso conjunto de dados inclui todas as avaliações do Google publicadas entre outubro de 2024 e novembro de 2025 que mencionaram ‘limpo’ ou ‘sujo’, proporcionando uma visão abrangente da percepção de limpeza em destinos europeus e globais”, afirma o estudo.
    “Nosso conjunto de dados inclui todas as avaliações do Google publicadas entre outubro de 2024 e novembro de 2025 que mencionaram ‘limpo’ ou ‘sujo’, proporcionando uma visão abrangente da percepção de limpeza em destinos europeus e globais”, afirma o estudo. Foto: Diego Delso - wikimedia commons
  • “Utilizando uma análise textual, as avaliações foram examinadas em busca de menções a palavras relacionadas à limpeza, incluindo ‘limpo’ e ‘sujo’, completou.
    “Utilizando uma análise textual, as avaliações foram examinadas em busca de menções a palavras relacionadas à limpeza, incluindo ‘limpo’ e ‘sujo’, completou. Foto: Jastrow wikimedia commons
  • "As menções foram então categorizadas como positivas ou negativas, dependendo do contexto, permitindo que cada cidade recebesse uma ‘pontuação de limpeza’ com base nas proporções.”, frisou. Foto: Tim Ngo - Flickr
  • A partir dessa consulta conjunto de dados contabilizou 71.692 menções a locais “limpos” e 10.165 menções a locais “sujos”.
    A partir dessa consulta conjunto de dados contabilizou 71.692 menções a locais “limpos” e 10.165 menções a locais “sujos”. Foto: Divulgação Eötvös Loránd University
  • Budapeste, capital da Hungria, lidera a lista como a cidade mais suja da Europa. Ela recebeu mais de 37,9% das avaliações relacionadas à limpeza, que destacam a sujeira ou má conservação.
    Budapeste, capital da Hungria, lidera a lista como a cidade mais suja da Europa. Ela recebeu mais de 37,9% das avaliações relacionadas à limpeza, que destacam a sujeira ou má conservação. Foto:
  • Em seguida, vem Roma, capital da Itália, com 35,7%. das avaliações mencionam sujeira da tradicional e cultural cidade europeia.
    Em seguida, vem Roma, capital da Itália, com 35,7%. das avaliações mencionam sujeira da tradicional e cultural cidade europeia. Foto:
  • Em terceiro lugar neste quesito, está a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Nesse sentido, 31,6% das avaliações relacionadas à limpeza são negativas.
    Em terceiro lugar neste quesito, está a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Nesse sentido, 31,6% das avaliações relacionadas à limpeza são negativas. Foto: Alexander Migl - wikimedia commons
  • Na sequÃªncia, vem a cidade de FlorenÃ§a, na ItÃ¡lia, que possui 29,6% das avaliaÃ§Ãµes relacionadas Ã  limpeza, que mencionam diretamente Ã  sujeira.
    Na sequÃªncia, vem a cidade de FlorenÃ§a, na ItÃ¡lia, que possui 29,6% das avaliaÃ§Ãµes relacionadas Ã  limpeza, que mencionam diretamente Ã  sujeira. Foto: darrenquigley32 por Pixabay
  • Para fechar o Top 5, está Paris, capital da França. Na lista, a cidade luz apresentou 28,2% das menções sobre a sujeira de um dos locais mais emblemáticos do mundo.
    Para fechar o Top 5, está Paris, capital da França. Na lista, a cidade luz apresentou 28,2% das menções sobre a sujeira de um dos locais mais emblemáticos do mundo. Foto: Freepik/wirestock
  • Da mesma forma que teve um Top 5 das cidades consideras das mais sujas, o levantamento chegou à cindo locais que se destacaram como os mais limpos.
    Da mesma forma que teve um Top 5 das cidades consideras das mais sujas, o levantamento chegou à cindo locais que se destacaram como os mais limpos. Foto: Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0
  • Entre eles, está a Cracóvia, na Polônia, que recebeu 98,5% das avaliações relacionadas à limpeza e destacam esse aspecto positivo.
    Entre eles, está a Cracóvia, na Polônia, que recebeu 98,5% das avaliações relacionadas à limpeza e destacam esse aspecto positivo. Foto: Gabriella Bortolussi Unsplash
  • Em segundo lugar, está Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, que recebeu 98% de avaliações positivas daqueles que ressaltaram a limpeza da cidade.
    Em segundo lugar, está Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, que recebeu 98% de avaliações positivas daqueles que ressaltaram a limpeza da cidade. Foto: Pixabay/wantspics
  • Singapura é um país e uma cidade, pois se trata de uma cidade-estado insular localizada no sudeste asiático e recebeu 98% das avaliações, que usaram a linguagem positiva em relação à organização.
    Singapura é um país e uma cidade, pois se trata de uma cidade-estado insular localizada no sudeste asiático e recebeu 98% das avaliações, que usaram a linguagem positiva em relação à organização. Foto: Erwin Soo, Wikimedia Commons)
  • Em quarto lugar, ficou Varsóvia, na Polônia. Uma das principais cidades do país europeu recebeu 97,8% das menções positivas sobre a limpeza.
    Em quarto lugar, ficou Varsóvia, na Polônia. Uma das principais cidades do país europeu recebeu 97,8% das menções positivas sobre a limpeza. Foto: Zhi Xuan Hew/Unsplash
  • Por fim, Doha, no Catar, completa o Top 5 das cidades mais limpas do mundo. Afinal, 97,4% das avaliações analisadas elogiam sua organização.
    Por fim, Doha, no Catar, completa o Top 5 das cidades mais limpas do mundo. Afinal, 97,4% das avaliações analisadas elogiam sua organização. Foto: Pixabay
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